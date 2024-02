Ab Mittwoch, 21. Februar, ist die Mühlbergstraße in Erzhütten im Bereich der Hausnummern 3 bis 7 voll gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten an dem Gehweg und der Straße, die die Stadtbildpflege auf Höhe der Grundschule durchführen lässt, so die Stadtverwaltung. Damit die Feuerwehr ihre Einsatzfahrzeuge im Notfall ordnungsgemäß am Schulgebäude aufstellen kann, muss der Gehweg samt Bordstein in diesem Bereich abgesenkt werden. Im Zuge dessen wird die Rinnenanlage ausgebessert. Zudem sind Asphaltarbeiten möglich. Während der Vollsperrung, die voraussichtlich bis 1. März andauert, wird der Verkehr über die Hahnbrunner Straße und die Altwiesstraße umgeleitet. Anwohner können bis zur Baustelle in die Mühlbergstraße einfahren. Radfahrer sind von der Vollsperrung ebenfalls betroffen. Für Fußgänger ist der Gehweg einseitig nutzbar.