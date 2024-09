„Jazzbühne meets Brazilian Colours“ heißt es am Freitag, 27. September, in der Kaiserslauterer Fruchthalle. Ab 19.30 Uhr erklingen traditionelle südamerikanische Rhythmen der „Música popular brasileira“ wie Forró, Samba-Canção oder Baião. Ausführende sind der Sänger und Gitarrist Mauro Roberto Harff und Luciano Rhoden mit seinem Akkordeon.

Beide Musiker lassen „erleben, dass das riesige Land mehr zu bieten hat als Samba und Zuckerrohr“, heißt es in der Ankündigung des Lauterer Kulturamts. Demnach sind Harff und Rhoden „zwei außergewöhnliche Gäste, die in herbstlicher Umgebung hinter die Kulissen des Karnevals und der tropischen Atmosphäre tief ins Innere der Herzen Brasiliens führen“.

Die „Jazzbühne“ ist eine erfolgreiche Lauterer Konzertreihe, die dieses Jahr ihr 20. Jubiläum begehen kann und eine in Deutschland einzigartige Konzeption verfolgt. Die Kernbesetzung aus Martin Preiser (Klavier), Stefan Engelmann (Bass) und Michael Lakatos (Schlagwerk) überzeugt mit renommierten und internationalen Gastmusikern unterschiedlicher Genres, die jeweils zum Konzert eingeladen werden.

Ergänzend zum Konzert gibt es eine Ausstellung der brasilianischen Malerin Mirian Sipert Gersos. Sie wurde in Porto Alegre geboren und lebt heute in São Leopoldo. Sie war zunächst Schuhdesignerin und wandte sich erst nach 24 Jahren in diesem Metier der Bildenden Kunst zu. Einer ihrer künstlerischen Schwerpunkte ist die Reproduktion von Fotos von Menschen und Tieren in Graphit. Ihre am häufigsten verwendeten Techniken sind Graphit, Aquarell und PVA-Lacke, die sie auf Papier, Holz und Steinen verwendet. Sie lässt sich in ihrer Arbeit viel durch Musik inspirieren und beschäftigt sich intensiv mit der deutschen Kultur in Brasilien.

Info

Karten im Vorverkauf in der Lauterer Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Telefon 0631 365-2316, beim Thalia Ticketservice (0631 36219-814) und unter der Ticket-Hotline 01806-57 00 00.