Erzählt Johannes Zinßmeister (35) von Mölschbach, dem Ort, in dem er aufgewachsen ist, gerät er ins Schwärmen: „Meine Kindheit hätte schöner nicht sein können.“ Mit einer Videokamera, die er zur Konfirmation geschenkt bekam, ist er durchs Dorf und hat festgehalten, was ihm an Mölschbach gefällt: Wald, Gärten, Idylle. Nicht zu vergessen die Familie und Freunde. Im „Altmannsfeld“ ist er groß geworden. An der IGS Bertha von Suttner hat er Abitur gemacht, danach beim ASB eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Heute arbeitet er als Multimediaredakteur im SWR-Studio Kaiserslautern: „Ein absoluter Traumjob“. Ob er schon über Mölschbach berichtet hat? Spontan fällt ihm ein Beitrag über den Geldautomaten ein, der in der Ortsverwaltung gesprengt wurde. „Aber auch wenn der Müll in Mölschbach nicht abgeholt wird.“

Als verheirateter Vater eines zweijährigen Sohnes hat sich Zinßmeister zusammen mit seiner Frau vorübergehend auf dem Bännjerrück niedergelassen. Doch bald wird er wieder nach Mölschbach ziehen. „Im Grubenteich“, unweit des „Hofguts Mühlberg“, das seine Eltern betreiben, hatte er das Glück, einen der wenigen Bauplätze in Mölschbach zu bebauen. „Noch sind wir mit dem Innenausbau beschäftigt.“ In Mölschbach unbeschwert aufzuwachsen, möchte der Papa dem kleinen Jona nicht vorenthalten.

Froh ist er, dass es in seinem Heimatort einen Dorfladen mit Bäckerei gibt. „Nicht verkehrt wäre es, wenn es eine Kneipe gäbe, ein Treffpunkt zur Begegnung.“ Etwas „Kneipen-Feeling“ verspricht er sich von der Öffnung des Vereinsheims, das Sport- und Tennisverein künftig gemeinsam nutzen wollen. „Vielleich trägt die Fusion der Vereine zu einem noch besseren Gemeinschaftsgefühl in Mölschbach bei.“ Nicht selten komme es vor, dass Radfahrer im Ort etwas zu trinken suchen und mangels Gaststätte auf dem Hofgut seines Vaters um ein Glas Wasser bitten. „Immer, wenn ich von Kaiserslautern in den Ort zurückkomme, geht mir das Herz auf. In Mölschbach fühle ich mich willkommen.“