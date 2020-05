Eine übergroße Ente wollten Unbekannte am vergangenen Wochenende „Am Siegelbach“ stehlen. Die Figur war als Firmenlogo in einem Baum befestigt. Letztendlich gelang es den Möchtegern-Dieben nicht, sie zu entwenden, berichtet die Polizei. Allerdings wurde ihr „Horst“, ein Ahornbaum, massiv beschädigt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06371/92290 entgegen.