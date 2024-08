Das Möbelhaus Fuchs ist eine Institution in der Stadt. Vor nunmehr 100 Jahren gegründet, wird das Unternehmen mittlerweile in dritter Generation geführt. Geschäftsführerin Annette Fuchs-Lössl erinnert an die Anfangsjahre sowie die Expansion und beschreibt, was das Möbelhaus ausmacht.

Im Jahr 1924 finden in Paris die achten Olympischen Sommerspiele statt – ohne deutsche Sportler, da diese nicht teilnehmen durften. Im deutschen Rundfunk läuft zum ersten Mal