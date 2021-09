Für den Brand des Vereinsheims des Natur- und Vogelschutzvereins sind vermutlich Mäusenester verantwortlich, zu diesem vorläufigen Ergebnis kommt ein von der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern beauftragter Gutachter. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen haben die Nager direkt an einem Ofenrohr ihre Nester gebaut, berichtet die Polizei. Von außen war dies nicht erkennbar. Als der Ofen in Betrieb genommen wurde, erhitzte sich das Rohr und die Nester entzündeten sich unbemerkt. Feuer brach aus. Am Ofen waren keine Mängel erkennbar, sämtliche Wartungsarbeiten wurden fristgerecht durchgeführt. Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung liegen demnach nicht vor.