Von Corona krisengeschüttelt ist das komplette Kulturwesen; freischaffende Künstler trifft es besonders schwer. Am meisten ist allerdings das Überleben der Wandertheater oder Gastspielunternehmen gefährdet, die, wie das Tourneetheater Liberi aus Bochum, auch noch zusätzliche Personal- und Sachkosten zu stemmen haben. Der gute Besuch am Freitag in der Fruchthalle war für Liberi daher sicher ein Hoffnungsschimmer, die Aufführung des Märchenmusicals „Aladin“ dagegen nicht immer überzeugend.

Die wundersame Geschichte um Aladin gehört zu den bekanntesten Erzählungen der Sammlung „Aus 1001 Nacht“ aus der Zeit um 900 nach Christus. Der französische