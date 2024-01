Die produktive Zusammenarbeit des Pfalztheaters mit dem Figurentheater von und mit Maren Kaun ist eine seit fünf Jahren bestehende Erfolgsgeschichte. Jetzt ist ihr Stück „Die Riesin und ihr Topf“ zu sehen.

Das Stück ist eine eigens von ihr bearbeitete italienische Volkserzählung namens „Il pentolino del gigante“, zu deutsch eben: „Die Riesin und ihr Topf“. Und es ist höchst eindrucksvoll, die pädagogische und künstlerische Konzeption und Realisation ist kaum zu überbietend und klug durchdacht.

Die Aufführung überzeugte sowohl in der szenischen Personenführung in der Regie von Dominic Friedel wie auch in der Inszenierung hinsichtlich Miniaturbühne, Figurenbau und Ausstattung von Maren Kaun. Die zieht in einem interdisziplinären Kindertheater Musik als Art Sprechgesang (von Johannes Frisch) alle Register theatralischer Finessen und Schauspielkunst: Pantomime, Comedy mit Slapstick-Einlagen und Situationskomik sowie naturalistische Nachahmung von personifizierten Geräuschkulissen, wenn die Stühle Beine bekommen, der Wind als himmlisches Kind Flügel und die Alltagsgegenstände lebendig werden – was an Tschaikowskys „Nussknacker“-Ballett erinnert. Dazu noch mehr.

Schon für Kindergartenkinder spannend

Zunächst einmal ist aus Sicht der eigentlichen Zielgruppe – Kindergarten- und Grundschulkinder – elementar wichtig, dass die vielseitige Figurenspielerin lebendig und interaktiv Kindertheater definiert und ihren Stoff unterhaltsam und kurzweilig wiedergibt. Aus Sicht der Begleitpersonen ist auch entscheidend, dass die Aufführung didaktisch anspruchsvoll von einem Prolog und einer spannenden und ideenreichen Handlung zu einem moralisierenden Epilog mit einem lehrreichen Schlusspunkt kommt. Das alles hatte diese Aufführung um einen Handwerker, einen Kesselflicker. Sozusagen en passant belehrte uns der aktualisierte Stoff, dass das Handwerk zwar goldenen Boden hat (hier im doppelten Sinn der Reparatur von Böden der Kessel, Töpfe, Pfannen), aber auch wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen ausgesetzt ist. So muss sich der Kesselflicker den Veränderungen anpassen, auf Wanderschaft gehen, um sich (soziologisch betrachtet) neue Märkte zu erschließen.

So nimmt das Verhängnis seinen Lauf, und die Hauptfigur Ticke Tacke wird zur Marionette dämonischer Kräfte, als er einer Riesin begegnet und die ihm einen lukrativen Auftrag erteilt, den er sozusagen über Nacht erfüllen muss. „Schuster bleib bei Deinen Leisten“, die alten Sprichwörter basieren auf Weisheiten, die sich hier bewahrheiten sollten. Und so konnte schon mancher kleine Handwerksbetrieb nicht gegen die übermächtige Konkurrenz von Marktgiganten bestehen, was hier symbolisch durch das groteske Verhältnis aus klitzeklein (in einer winzigen Handwerker-Figur) und riesengroß als Imagination von Riesin suggeriert wird.

Wie so oft bei Märchen kommen bei schier unausweichlichen Problem- und Konfliktsituationen übernatürliche Kräfte ins Spiel und so fangen beispielsweise im Haus der Riesin Gegenstände an ein Eigenleben zu entwickeln. So kann er letztlich die Aufgabe, die zur typischen Bewährungsprobe in Märchen wird, bewältigen.

Das Wesentliche ist aber, dass er mit der reichen Entlohnung gelobt, fortan den armen Mitmenschen kostenlos ihre Utensilien zu reparieren.

Termin

Weitere Vorführungen gibt es am 31. Januar, Details finden Sie auf der Theater-Webseite.