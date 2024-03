Eine Jugendliche wurde am Wochenende in der Nähe des Fackelrondells von zwei Männern belästigt. Nach Angaben der 15-Jährigen versperrten ihr die beiden Unbekannten den Weg, als sie kurz nach 18.30 Uhr die Einkaufspassage verließ, teilt die Polizei mit. Die Männer stellten dem Mädchen unangenehme Fragen, wollten es offensichtlich einschüchtern und versuchten, sich ihm körperlich zu nähern. In einem günstigen Moment griff die Jugendliche nach ihrem Handy und verständigte ihre Mutter. Diese alarmierte die Polizei. Die ausgerückte Streife konnte einen der beiden Täter festnehmen. Der 25-Jährige war betrunken. Ein Schnelltest zeigte 1,95 Promille an. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu. Der zweite Täter konnte unerkannt entkommen. Nach ihm wird gesucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631 3692620.