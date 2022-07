Zum Tag des Mädchenfußballs lädt der SV Kottweiler-Schwanden am Freitag, 8. Juli, ins Sport- und Freizeitzentrum Am Herzerkopf ein. Von 17 bis 19.30 Uhr wird ein Schnuppertraining auf dem neuen Kunstrasen angeboten.

Der Sportverein Kottweiler-Schwanden hat sich in den vergangenen 13 Jahren als regionale Größe für Mädchen- und Frauenfußball etabliert. Für die kommende Saison wurden in allen Altersstufen ab acht Jahren Mädchenteams gemeldet. Am vom DFB und dem Südwestdeutschen Fußballverband geförderten Tag des Mädchenfußballs für den Fußballkreis Kusel-Kaiserslautern beteiligt sich der Verein seit Jahren.

Ziel der Aktion ist es, die Vielfalt des Fußballsports zu zeigen und die Mädchen für den Vereinssport zu begeistern, indem Fußball ausprobiert werden kann. Qualifizierte Trainerinnen und Nachwuchsspielerinnen, die die Mädchenmannschaften im Verein betreuen, leiten das Schnuppertraining.

Eingeladen sind alle Mädchen im Alter von 8 bis 14 Jahren. Spielerinnen, die bereits in gemischten Mannschaften spielen, sind ebenfalls willkommen. Verantwortliche des Vereins stehen den Eltern Rede und Antwort.

Anmeldung erbeten

Der Verein bittet um Anmeldung per E-Mail an maedchen@sv-kottweiler-schwanden.de, vorstand@sv-kottweiler-schwanden.de oder unter 0152 34034575. Weitere Infos unter www.sv-kottweiler-schwanden.de, auf Instagram und Facebook.