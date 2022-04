Ein Mädchen hat am Mittwoch einen Unfall verursacht, bei dem ein 28 Jahre alter Motorradfahrer verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Motorrad auf der Hauptstraße in Richtung Schneckenhausen unterwegs. In Höhe der Einmündung nach Mehlbach rannte plötzlich ein Mädchen auf die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 28-Jährige sein Motorrad stark ab, verlor dann aber die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und zog sich leichte Verletzungen am Oberkörper zu. Er wurde später ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Motorrad wird auf 2000 Euro geschätzt. Das Mädchen blieb laut nach dem Vorfall Polizeibericht kurz stehen, lief dann aber weiter. Zeugen, die das Kind kannten, informierten die Polizei. Eine Streife sprach wenig später mit der Familie über den Vorfall.