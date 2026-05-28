Das Landgericht Kaiserslautern hat einen 28-Jährigen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Unter anderem soll sich in einem Parkhaus an einer Elfjährigen vergangen haben.

Sexueller Übergriff in zwei Fällen, mehrfache vorsätzliche Körperverletzung, versuchte gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Diebstahl. Die Liste der Vergehen ist lang, weswegen der 28 Jahre alte Gelegenheitsarbeiter von einer großen Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern am Mittwoch verurteilt wurde – das Gericht ordnete zudem die Haftfortdauer an.

Die gravierendsten Taten sah das Gericht in sexuellen Übergriffen an einer elf Jahre alten Schülerin im Juni 2025 in einem Parkhaus in der Kaiserslauterer Innenstadt sowie an einer jungen Frau in deren Wohnung im Osten der Stadt. Die Aussagen des Mädchens, wonach der Angeklagte sie unter der Kleidung im Intimbereich berührt hatte, stufte das Gericht als glaubhaft ein – zumal an der Innenseite der Unterhose des Mädchens DNA des Angeklagten gefunden wurde.

Allerdings sei nicht erwiesen, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt davon ausgehen musste, das Mädchen sei noch ein Kind. Die Zeugin sei bereits fraulich entwickelt gewesen und habe entsprechende Kleidung getragen. Es handele sich um einen Grenzfall. Denn in der Hauptverhandlung habe man gesehen, dass die Schülerin auch jetzt noch sehr jung wirke. Keinesfalls habe der Angeklagte sie für 16 Jahre, wie von ihm behauptet, und erst recht nicht für 18 Jahre gehalten haben können – möglicherweise jedoch für über 14 Jahre. Diese Zweifel hätten sich zugunsten des Angeklagten ausgewirkt.

Sexuell übergriffig wurde der Angeklagte auch bei einer jungen Bekannten in deren Wohnung. Auch die Aussagen dieser Zeugin seien glaubhaft gewesen. Sie habe überzeugend geschildert, dass der Angeklagte sie nach gemeinsamem Alkoholkonsum gegen ihren Willen im Intimbereich unter der Kleidung angefasst habe und sich, nachdem sie ihn weggestoßen habe, vor ihren Augen befriedigt habe. Beim Eintreffen der von ihr verständigten Polizei habe die Frau einen Atemalkoholwert von 2,73 Promille gehabt. Die Zeugin sei jedoch Alkohol gewohnt gewesen. Ihre Angaben in der Hauptverhandlung hätten eine bemerkenswerte Konstanz im Vergleich zu ihren früheren Schilderungen aufgewiesen.

Sachverständiger: Angeklagter uneingeschränkt schuldfähig

Auch die Körperverletzungsdelikte zum Nachteil seiner früheren Partnerin, ihr gegenüber geäußerte Beleidigungen und Bedrohungen sowie zwei Diebstähle seien zur Überzeugung der Kammer erwiesen, begründete der Vorsitzende das Urteil.

Die frühere Partnerin des Angeklagten erklärte, er habe sie an Silvester 2024 in ihrer Wohnung mit einem anderen Mann angetroffen. Nach einem Streit habe er daraufhin Pfefferspray im gesamten Raum versprüht. Zudem habe er sie bei anderen Gelegenheiten getreten, geschlagen, beleidigt und bedroht. Sie schilderte, damals große Angst vor dem Angeklagten gehabt zu haben und traumatisiert gewesen zu sein.

Ein psychiatrischer Sachverständiger bescheinigte dem Angeklagten für alle Taten uneingeschränkte Schuldfähigkeit. Der angegebene Konsum von Cannabis, anderen Drogen und Alkohol habe keine Abhängigkeit begründet und allenfalls enthemmend gewirkt. Auch eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt komme nicht in Betracht. Es fehle bereits an einem Hang, berauschende Mittel in übermäßigem Maß zu konsumieren.

Urteil ist noch nicht rechtskräftig

Der Staatsanwalt sah sämtliche Anklagepunkte, darunter den sexuellen Missbrauch eines Kindes, als erwiesen an und forderte eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten. Die Verteidigerin bewertete die Vorwürfe hingegen nur teilweise als erwiesen. Vor allem der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs eines Kindes sei nicht haltbar. Die Elfjährige und ihre damals ein Jahr ältere Freundin hätten gewusst, was sie tun. Beide hätten sich aufreizend gekleidet und geschminkt und Gefallen daran gefunden, wenn sich ältere Männer für sie interessierten.

Zudem seien sie häufiger nachts unterwegs gewesen, hätten Alkohol konsumiert, mit Älteren „abgehangen“ und diese willentlich geküsst. Auf einem Video sei zu sehen, wie die Elfjährige Arm in Arm mit dem Angeklagten in eine Tiefgarage gehe. Die damalige Freundin des Mädchens habe zudem angegeben, sich üblicherweise als 18-Jährige ausgegeben zu haben. Die Aussage der jungen Bekannten des Angeklagten sei wegen ihrer starken Alkoholisierung zur mutmaßlichen Tatzeit nicht glaubhaft. Auch die frühere Partnerin des Angeklagten habe nur vage Angaben gemacht und sich kaum erinnern können. Beide hätten in einer On-off-Beziehung gelebt, die von Anfang an unter keinem guten Stern gestanden habe. Insgesamt plädiere sie für eine milde Strafe. Dabei müsse berücksichtigt werden, dass der Angeklagte aus einem Kriegsgebiet geflüchtet und sein Lebensweg nicht geradlinig verlaufen sei.

Nach der mündlichen Urteilsbegründung des Vorsitzenden berücksichtigte das Gericht bei der Strafzumessung das teilweise Geständnis des Angeklagten. Zugleich wogen zwei Freiheitsstrafen als Vorstrafen schwer, bei denen die Strafaussetzungen zur Bewährung bereits widerrufen worden waren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigerin kündigte an, es akzeptieren zu wollen, sofern auch die Staatsanwaltschaft zustimmt.