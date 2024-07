Am Wochenende kam es zu einer sexuellen Belästigung in einem Freibad. Wie die Polizei mitteilt, griff eine Gruppe Jugendlicher am Samstag gegen 15 Uhr in der „Waschmühle“ vier Mädchen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren an. Hierbei berührten sie ihre Opfer unsittlich. Eine Polizeistreife konnte einen der mutmaßlichen Täter antreffen. Der 18-Jährige wurde auf der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Die Ermittlungen zu weiteren Tatverdächtigen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631 3692620 entgegen.