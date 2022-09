Was in Stadt und Landkreis Kaiserslautern am Mittwoch wichtig war.

Seit Monaten wurde darüber spekuliert, wie es am Sitz des Nähmaschinenherstellers Pfaff Industriesysteme und Maschinen GmbH in der Hans-Geiger-Straße im Industriegebiet Nord weitergeht. Die Immobilie war zu groß, der Mietvertrag lief aus. Jetzt wurde eine Lösung gefunden. Und der neue Untermieter hat sogar Wachstumspläne in einem Luxussegment.

Untersuchungshaft nach lebensgefährlichem Angriff mit einem Spachtel: Ein 53-Jähriger soll laut Staatsanwaltschaft einem 26-Jährigen einen Stich in den Brustkorb versetzt und ihn dadurch schwer verletzt haben.

Mit bis zu 200 Stundenkilometern haben sich acht US-Musclecars am späten Dienstagabend auf der A6 bei Kaiserslautern ein Rennen geliefert.

Der Fahrer eines Kleinlasters ist am Mittwoch auf der Autobahn bei Kaiserslautern tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtet, rammte der 50-Jährige mit seinem Fahrzeug kurz nach 10 Uhr am Autobahndreieck Kaiserslautern einen Sicherungs-Lkw der Autobahn GmbH.

Dass die Gaspreise in Landstuhl erneut drastisch erhöht werden müssen, hat im Stadtrat für Empörung gesorgt. Nach heftigen Angriffen auf die Leitung der Stadtwerke und den Stadtbürgermeister wurde die Erhöhung vertagt. Vom Tisch ist sie damit freilich nicht. Was auf die Kunden zukommt.

Die Freibadsaison geht zu Ende. In Otterberg, Rodenbach und Hochspeyer dürfen zum Finale nur ganz besondere Gäste ins Wasser: Hundeschwimmen ist angesagt.

Und zum Abschluss noch ein Video-Tipp: Amazon gewährte einen Einblick in das neue Logistikzentrum, das neben Opel entstanden ist.