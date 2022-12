Ans Aufhören will er nicht denken. Dabei läuft die Uhr. Noch ganze drei Wochen und Lutz Bassler wird seine Lotto-Annahmestelle in der Rudolf-Breitscheid-Straße 101 für immer schließen. Der 78-Jährige ist unter den Älteren in Kaiserslautern kein Unbekannter. Sein Vater Werner Bassler spielte seit 1930 beim 1. FCK Fußball. Er war als Stürmer mit von der Partie, als der Verein 1951 die deutsche Fußballmeisterschaft gewann. Abgesehen von einer kaufmännischen Lehre, die Lutz Bassler bei der Zigarrenfabrik Schondelmaier in Kaiserslautern absolvierte, ist er seit 60 Jahren beruflich mit der Lotto-Annahmestelle verbunden. Die Verkaufsstelle, die sein Vater 1962 von der Lotto-Gesellschaft Rheinland-Pfalz übertragen bekam, führte er erst in der Friedrich-Engel-Straße, seit 1997 am heutigen Platz in der Rudolf-Breitscheid-Straße.

Zwei Lotto-Millionäre tippten bei Bassler

„Die Annahmestelle war mein Zuhause.“ Ein Treffpunkt über die Nachbarschaft hinaus: für einen Kaffee, einen Plausch und für Neuigkeiten aus dem Viertel um den Pfaffplatz. Umgeben von Regalen mit Toto- und Lotto-Scheinen, Gewinnspielen, Zeitschriften und Zigaretten genügten ihm gerade mal 20 Quadratmeter. Fotos bekannter Spieler von Fritz und Ottmar Walter bis hin zu Peter Briegel oder auch von Norbert Thines erinnern an vergangene Zeiten. Aus Altersgründen hatte Lutz Bassler die Annahmestelle bereits vor vier Jahren auf seinen Sohn überschrieben. Seinen Platz hinter der kleinen Verkaufstheke hat er noch nicht ganz mit seiner nahe gelegenen Wohnung tauschen wollen. Mehr Männer als Frauen gaben sich bei ihm die Klinke in die Hand. Zwei Lotto-Millionäre hatten ihren Tipp bei ihm abgegeben. Er selbst hatte kurz vor seiner Hochzeit Glück im Spiel und konnte sich mit einem Freund 50.000 D-Mark teilen. „Das Geld konnte ich gut brauchen.“

Spendendose mit Handschellen gesichert

„Manchmal kam ich mir wie ein Friseur oder ein Seelsorger vor“, sagt Bassler, der immer ein Ohr für seine Kunden hatte. Die Sammelbüchse für die Lauterer Spendenaktion „alt-arm-allein“ fällt ins Auge. Sie ist mit Handschellen neben der Kasse an der Theke befestigt. „Die klaut dir niemand mehr“, hat ein pensionierter Polizist gesagt, der ihm die Handschellen überlassen hat, als er von einem versuchten Diebstahl der Büchse erfuhr. Silvester ist Lutz Basslers letzter Arbeitstag. „Niemals geht man so ganz“, steht auf einem Aushang. „Es fällt mir schwer, aber es muss sein.“ Und er fügt hinzu: „Mein Herz schlägt für Lotto!“