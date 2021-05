Das Magazin Focus-Gesundheit hat die Lutrina Klinik Kaiserslautern ausgezeichnet: Die beiden Inhaber Wolfgang Franz und Sascha Hopp werden von dem Magazin empfohlen, die Klinik selbst ebenfalls.

Wie die Klinik mitteilte, gehöre sie in der aktuellen bundesweiten Liste der Top-Kliniken im Fachgebiet Orthopädie (Schwerpunkt Knie – Kreuzband/Meniskus) zu den drei Häusern, die in ganz Rheinland-Pfalz genannt werden. In der gleichen Kategorie, Kreuzband/Meniskus, zählt Wolfgang Franz zu den bundesweit empfohlenen Medizinern. Erstmals ins Ranking des Magazins hat es Sascha Hopp geschafft, er zählt in diesem Jahr zu den empfohlenen Ärzten in der Region.