Um den höchstmöglichen Schutz im Rahmen der aktuellen Coronapandemie zu gewährleisten, gilt ab sofort ein Besuchsstopp in der Privatklinik. Das teilte die Lutrina Klinik mit. Die Bettenstation ist somit für den Besucherverkehr geschlossen. Man bitte dafür um Verständnis, heißt es in der Mitteilung, in der auch auf einen Fernsehbeitrag hingewiesen wird.

Der kurze Film widmet sich einem neuen Verfahren zur Behandlung gerissener Kreuzbänder, das an der Lutrina Klinik zum Einsatz kommt. Im Mittelpunkt steht Cenk Kulens. Er ist Sportwissenschaftler und zertifizierter Crossfit-Trainer. Bereits zwei Wochen nach seiner Kreuzband-OP hat er wieder mit leichtem Training begonnen. Möglich macht das ein neues Verfahren, das Wolfgang Franz, Knie-Experten und Mit-Inhaber der Lutrina Klinik, entwickelt hat. Ausgestrahlt wird der Beitrag im Magazin „Volle Kanne – Service täglich“ am Montag, 13. Dezember, zwischen 9.05 und 10.30 Uhr.