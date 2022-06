Luisa Schaudig vom Budokan Karateverein Kaiserslautern bewies bei den deutschen Meisterschaften der Schüler in Erfurt erneut ihre Klasse in der Kata. Die Elfjährige wiederholte in der Schüler B-Klasse ihren Bronzeerfolg aus 2021.

„Bei den Schülern war die Hölle los“, spricht Landestrainer Marcus Gutzmer die prall gefüllte Starterliste an. Allein bei Luisa waren 30 Schülerinnen unterwegs. Die Budokan-Karateka zog mit Platz eins in die Hauptrunde ein, zeigte kraftvoll akzentuierte Katas und wurde dabei von Sandra Gutzmer, Budokan- und Assistenztrainerin des Rheinland-Pfälzischen Karateverbandes gecoacht. Wegen fehlender 0,2 Punkte verpasste sie den Einzug ins Finale und kehrte mit Platz drei zurück in die Pfalz. Dort hielt sie sich nicht lange auf. Mittlerweile ist die junge Karatekämpferin bereits in Porec in Kroatien, bereitet sich auf das nun folgende Karate 1 Youth League Turnier vor.