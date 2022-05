Die Karate-Jugend zeigt sich nach langen Entbehrungen zurück auf den Wettkampfmatten. Bei den Landesmeisterschaften der Kinder und Schüler, ausgetragen vom Budokan Karateverein in Kaiserslautern, waren 21 Vereine vertreten. Deutlich über 200 Starts waren zu managen. Ein Kraftakt für den Budokan Verein, aber kein Problem.

Am Ende eines langen Karatetages gibt es mit Blick auf den Medaillenspiegel mit dem Team Fightclub Westerwald und gewonnenen 23 Medaillen, darunter alleine zehn Mal Gold, einen eindeutigen Vereinssieger. Ist halt aber nur Statistik. Was wirklich zählt ist der Sport, und da hat Karate gezeigt, welch Freude, welch Begeisterung aber auch welch Leistungen schon die jüngsten Karateka auf die Matte bringen.

Ganz vorne weg Emma Schwehm vom Teikyo Karate Team Kaiserslautern. Mit ihren fünf Jahren stand die jüngste Teilnehmerin an der Landesmeisterschaft gleich drei Mal auf dem Podest. Mit Platz eins im Kata Einzel U8, Kata Team U10, sowie Platz drei im Kumite der Mädchen U8 war sie fast nicht zu schlagen. Im U10-Kata-Team stand Emma an der Seite ihrer älteren Vereinskollegen Jens Keller und Thiago Pinheiro.

Emmas Meistertitel in der Kata und der Bronzeplatz im Kumite brachten vor allem ihre Eltern Mandy Böhmer-Schwehm und Uwe Schwehm, Trainer beim Teikyo Team, zum Strahlen.

Teamerfolg

Überhaupt lief es für den Heimverein des bekanntesten Karategesichts, für den heutigen Karatebundestrainer Jonathan Horne, sehr gut. Im Kumite (U14, +50 kg) sorgte Mika Grüner für weiteres Gold. Insgesamt gingen drei Meistertitel und zwei Vize-Rheinland-Pfalz-Meistertitel ans Teikyo-Team. Zehnmal gab es Bronze und viermal wurde Rang fünf erkämpft. „Für alle unsere Sportler war es das allererste Turnier“, war Uwe Schwehm einfach nur stolz auf seine Schüler. Das Team stand am Ende bei der Medaillenstatistik auf Rang sechs.

Für den Budokan Verein Kaiserslautern, für das Team um Sandra und Marcus Gutzmer, war die Meisterschaft erneut eine Hochleistung. Bereits zum zehnten Male durfte der Budokan die Landesmeisterschaften ausrichten. Keine Selbstverständlichkeit, wie Gunar Weichert, der Präsident des Rheinland-Pfälzischen Karateverbandes bei der Eröffnung betonte. „Im Bereich Kinder und Schüler muss trotz steigender Mitgliederzahlen gezielter gearbeitet werden“, fasst Marcus Gutzmer, der auch als Kata-Landestrainer das Geschehen beobachtete, das Mattentreiben im Schulzentrum Süd in Kaiserslautern zusammen.

Schaudig Landesmeisterin

Aus den eigenen Budokan-Reihen waren diesmal selbst nur zehn Sportler am Start. Normalerweise sind es laut Gutzmer 20 bis 25 Karateka. Viele krankheitsbedingte Absagen musste der Trainer im Vorfeld entgegennehmen. „In unserem Verein liegt der Schwerpunkt eher auf der Kata“, weiß Gutzmer, dass die Statistik des Medaillenspiegels, die seinen Budokan auf Platz zwölf aufweist, nicht ganz aussagefähig ist. Erfolge gab es natürlich trotzdem für den Budokan. Luisa Schaudig wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und holte sich den Landestitel im Kata U12. Luisa werden bei der deutschen Meisterschaft Ende Juni ebenfalls große Chancen eingeräumt. In der Kata U10 stand am Ende Luis Grilo-Bublitz auf Platz zwei. Drei Bronzeplätze gingen ebenfalls an den Budokan.

Ergebnisse

Landesmeisterschaften Karate

Erfolge Budokan Kaiserslautern (alle Kata)

1. Luisa Schaudig Kata U12

2. Luis Grilo-Bublitz Kata U10

3. Anna Reuter U12 9. - 7. Kyu

3. Nick Eisenmenger U12

3. Samuel Dexler U8

5. Lukas Hochreiter U12

Erfolge Teikyo Team

1. Emma Schwehm, Kata U8

1. Emma Schwehm, Thiago Pinheiro, Jens Keller Kata Team Mixed U8/10

1. Mika Grüner, Kumite +50 kg U14

2. Joleen Smith, U12 Kumite

2. Mirco Habermann, U14 Kumite, +50 kg

3. Emma Schwehm, U8 Kumite

3. Maxim Reiser, U8 Kumite

3. Damian Noll, U8 Kumite

3. Thiago Pinheiro, U10Kumite

3. Thiago Pinheiro, U10 Kata

3. Maxim Reiser, U8 Kumite Team

3. Mia Christmann, U10 Kumite

3. Alan Despet, U12 Kumite

3. Josefine Hörhammer, U12 Kumite

3. Naline Dinis, U14 Kumite bis 49 kg

5. Platz:

- Ben Steiner U8, Kumite Jungen

- Jens Keller U10, Kumite Kids

- Jens Keller U10, Kata Kids

- Charlotte Grimme U10, Kumite

thea