Die Luftgewehrschützen der SG Landstuhl, bleiben in der Oberliga. Der Traum von der Bundesliga ist auf Eis gelegt.

Als Vizemeister der zurückliegenden Saison waren Maik Klose, Alessandro Steinmann, Maximilian Emrich, Martina Sprengard und Franziska Sprengard in der Relegation um den Aufstieg in die Zweite Bundesliga Südwest in Pforzheim an der Schießlinie. Es hat nicht gereicht, die Bundesliga muss weiter auf die SG Landstuhl warten.

Der Verein ist dennoch stolz auf das Team, das es bereits zum zweiten Mal in Folge in die Relegation geschafft hatte.