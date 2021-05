Geschätzt rund 60 Luftballons erhoben sich am Mittwoch kurz nach Mittag vom Gelände des Westpfalz-Klinikums aus hinauf in den Himmel. Eine bunt gemischte Gruppe aus Pflegekräften wollte so auf den Notstand ihrer Branche aufmerksam machen. Die Uhrzeit war nicht zufällig gewählt.

Um 12.05 Uhr stiegen die Ballons von der Wiese vor dem Besuchercafé auf dem Klinikumsgelände auf in den Himmel. Die Uhrzeit hatte Symbolcharakter, sollte doch so darauf aufmerksam gemacht werden, dass es in der Pflege bereits fünf nach zwölf ist.

Der 12. Mai ist der Internationale Tag der Pflegenden, er erinnert an den Geburtstag der britischen Krankenpflegerin und Pionierin der Krankenpflege, Florence Nightingale.

Der Ballonflug stand unter dem Motto „Der Pflege geht die Luft aus“ und war Teil einer länderübergreifenden Aktion des Aktionsbündnisses „Walk of Care“, der Bundespflegekammer und der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. „Ziel der Aktion ist es, auf die prekäre Situation in der professionellen Pflege aufmerksam zu machen“, sagte Andrea Bergsträßer, Pflegedirektorin am Westpfalz-Klinikum und gleichzeitig die Vizepräsidentin der Landespflegekammer. „Außerdem wollen wir auf schnelle und vor allem deutliche Verbesserungen drängen.“

Seit mehr als einem Jahr läuft der Kampf gegen die Corona-Pandemie und ihre Folgen. Das Gesundheitswesen trage dabei eine Hauptlast. „Wenn wir die Versorgung der Gesellschaft mit guter Pflege auch nachhaltig sicherstellen wollen, müssen wir hier endlich für mehr Entlastung und eine konsequente Weiterentwicklung sorgen“, so Bergsträßer. „Der Pflege geht buchstäblich die Luft aus. Das geht alle etwas an.“

In vier Kliniken im Umkreis – am Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern und Kusel, im Krankenhaus in Pirmasens und im Pfalzklinikum waren die Pflegekräfte am Mittwoch nach Angaben der Gewerkschaft Verdi zudem mit einem roten Etikettenaufkleber auf ihrer Arbeitskleidung unterwegs, auf dem stand: „Rote Karte – Für Spahn!“ Damit wollen die Pflegekräfte Verbesserungen der Arbeitsbedingungen einfordern.