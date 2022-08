Die Nordseite der Ludwigstraße, parallel zur Schanzstraße, war ein Stück gutbürgerliches Kaiserslautern mit Wohnhäusern aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Straße und das umliegende Stadtviertel haben den Bombenkrieg fast unbeschadet überstanden. In den 1970 Jahren bildete die Ludwigstraße – etwa von der Martin-Luther-Straße bis zur Einmündung der Haspelstraße – den nordwestlichen Zipfel des Projekts Altstadtsanierung.

Das Stadtviertel zwischen Ludwigstraße und Gaustraße – zwischen St.-Martins-Platz und Mainzer Tor – war das „Sanierungsgebiet Altstadt“. Bei der Altstadtsanierung achtete die Stadt darauf, „Flächensanierung“ zu vermeiden, Altbestand weitgehend zu erhalten und die Besitzer zur Sanierung zu animieren. Es gab Zuschüsse.

Alle Häuser wurden abgerissen

Unser älteres Foto wurde vom Referat Stadtentwicklung im Jahr 1970 bei einer Bestandsaufnahme des Sanierungsgebiets gemacht. Das Foto ist aus zwei Teilen zusammengesetzt. Der gesamte abgebildete Teil der Ludwigstraße musste „flächensaniert“ werden. Alle Häuser wurden abgerissen. Dieser Bereich der Ludwigstraße sollte nicht wieder Neubaugebiet werden. Um dem ständig wachsenden Verkehr gerecht zu werden, brauchte Kaiserslautern eine innerstädtische Nordtangente. Die auf dem Foto des Referats Stadtentwicklung abgebildeten Häuser standen etwa auf der heutigen Grünfläche zwischen der Schanzstraße und der neu konzipierten Ludwigstraße – ungefähr auf Höhe der Berufsbildenden Schule II. Unser aktuelles Foto ist vom gleichen Standort aus aufgenommen.

Das bildbeherrschende Haus in der Mitte des Fotos aus dem Jahr 1970 mit seiner reich geschmückten Fassade, den kunstvoll behauenen Fenstersimsen, dem aufwendig gestalteten Eingang mit Sandsteinmedaillon und der Bemalung unter der Dachrinne ist ein Beispiel dafür, wie manche Bürgerhäuser im 19. Jahrhundert in Kaiserslautern gebaut und geschmückt wurden.

Einst „Allee hinter dem Schloss“

Die Ludwigstraße hat ihren Namen nach dem bayerischen König Ludwig I. um 1836 erhalten. Der ältere Name „Allee hinter dem Schloss“ wurde dem Buhlen um königlich-bayerische Gunst geopfert. So kam auch die Königstraße 1896, benannt nach dem bayerischen König Otto, zu ihrem königlich-bayerischen Namen. Als die Bebauung in der Ludwigstraße gegen Mitte des 19. Jahrhunderts intensiviert wurde, mussten die Akazien der Allee hinter dem Schloss gefällt werden. Den eleganten Straßennamen „Allee“ hat Kaiserslautern nur noch an die Alleestraße vergeben, weil sie auf dem 1817 zugeschütteten Stadtgraben eine Baumallee angelegt hatte. Anfang der 1950er Jahre haben dann die Amerikaner den Stadtplan mit Avenues – mit Alleen – auf der Vogelweh ergänzt.