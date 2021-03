Das Referat Jugend und Sport der Stadtverwaltung bekommt einen neuen Leiter. Ab 1. April ist Ludwig Steiner für das Referat verantwortlich. Der 60-Jährige folgt auf Katharina Rothenbacher-Dostert, die im Sommer in Ruhestand gehen wird.

„Die zentrale Frage für mich lautet: Wie garantieren wir allen Kindern und Jugendlichen in Kaiserslautern ein gutes Aufwachsen? Wie können wir Kindern, Jugendlichen und ihren Familien eine optimale Betreuung gewährleisten, die frühzeitig und umfassend ansetzt?“, umreißt der künftige Referatsleiter sein neues Aufgabengebiet. Das A und O dabei sei die Vernetzung der relevanten Stellen.

In den kommenden Monaten stehen für den neuen Referatsleiter einige große Themen auf dem Programm. Steiner: „In Sachen Jugendarbeit sind die Ergebnisse der Sozialraumorientierten Jugendbedarfsanalyse umzusetzen.“ Ebenso sei die Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes zum 1. Juli eine weitere bedeutende Aufgabe. Auch schwebe nach wie vor die Pandemie über allem, was viele Herausforderungen mit sich bringe – gerade im Kitabereich.

Im zweiten Aufgabenbereich des Referats, dem Sport, möchte sich Steiner dafür einsetzen, dass die Vielfalt des sportlichen Angebots und die finanzielle Förderung der Vereine in Kaiserslautern weiterhin bestehen bleibt. Stichwort sportliches Angebot: Als Referatsleiter ist Steiner ab sofort auch Chef der beiden Freibäder und der Eisbahn „KL on Ice“. Einrichtungen, die, so sein Ziel, unbedingt erhalten werden müssen. „Die Freibäder sowie die Eisbahn sehe ich als wichtige Einrichtungen für die Gesundheitsvorsorge und die Freizeitgestaltung der Menschen in Kaiserslautern.“

Steiner ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Im Grübentälchen aufgewachsen, wohnt er seit einigen Jahren im Landkreis Kaiserslautern. Er ist seit 1978 bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern tätig, zunächst beim Bauverwaltungsamt, anschließend ab 1991 im Referat Organisationsmanagement als Organisator tätig. Seit 2008 war er dort stellvertretender Referatsleiter und war gleichzeitig Leiter der Abteilung Organisation. Daneben unterstützt Steiner seit Juni 2018 als Prokurist die KL.digital GmbH.