Ein Beamter der Kriminalpolizei, dem noch dazu die Aufklärung von Wirtschaftsverbrechen obliegt, besteigt außerhalb der Dienstzeit das Dichterross. Das klingt verblüffend - und lenkt den Blick auf Ludwig Mohrbacher. Als Verseschmied wurde er immerhin so bekannt, dass seine Heimatgemeinde Kindsbach eine Straße nach ihm benannt hat.

In der 2400-Einwohner-Gemeinde am Rand des Pfälzerwalds wurde Ludwig Mohrbacher 1908 geboren, in Landstuhl besuchte er die Lateinschule. Nach einer Verwaltungsausbildung trat er 1927 in den