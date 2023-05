Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im dritten Spiel der neuen Oberligasaison hat es die U21 des 1. FC Kaiserslautern erwischt: Die 1:2-Pleite am Samstagnachmittag bei Eintracht Trier fand Trainer Alexander Bugera aber nicht so tragisch: „Die Jungs haben das wieder richtig gut gemacht. Sie haben spielerisch überzeugt und eine Spitzenmannschaft wie Trier, die aufsteigen will, zum Schlagen vieler langer Bälle gezwungen. Ich bin trotz der Niederlage zufrieden.“

Alles lief anfangs nach Plan. Der FCK II startete selbstbewusst und trotz der erhöhten Belastungen in der englischen Woche laufstark und schwungvoll. Die Gästeführung entsprang einer