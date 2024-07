Die mit ehemaligen Fußballgrößen gespickte Lotto-Elf trifft am Donnerstag, 25. Juli, 19 Uhr, im Mackenbacher Waldstadion auf die Traditionsmannschaft des 1. FC Kaiserslautern. Der Erlös des Benefizspiels kommt dem Hospiz Hildegard Jonghaus zugute.

Da die Krankenkassen die Unterbringungskosten nicht vollständig übernehmen, sind Einrichtungen wie das vom Deutschen Roten Kreuz betriebene Hospiz in Landstuhl auf Spenden angewiesen. Sowohl die Lotto-Elf als auch die Traditionsmannschaft des FCK spielen seit Jahren für wohltätige Zwecke. In ihrer Geschichte sind die beiden Teams aber erst dreimal aufeinander getroffen. Am Donnerstag ist es das vierte Mal.

Tickets für das Benefizspiel gibt es für sechs Euro (Jugendliche drei Euro) bei folgenden Vorverkaufsstellen: Bäckerei Dusch (Mackenbach), Kelten-Apotheke (Rodenbach), DRK-Kleider-Shop und DRK-Centrum (Landstuhl), Sport Krauß (Landstuhl), Edeka Eckstein Bäckerei (Glan-Münchweiler), Gärtnerei Clos (Altenglan), Höhenapotheke (Queidersbach).