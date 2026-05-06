Am 20. Mai gastiert die prominent bestückte Lotto-Elf bei der TSG Kaiserslautern – zugunsten der Unterstützung des Fördervereins der Palliativmedizin am Westpfalz-Klinikum.

Sport für den guten Zweck steht bei der Lotto-Elf ganz vorne. Viele Tore schießen zugunsten der Palliativversorgung, das wollen die Ex-Fußballprofis beim Benefizspiel am 20. Mai bei der TSG Kaiserslautern. Gegen ein Team, das Daniel Graf zusammenstellt.

Auf „tolle Tore und ein Fußballspiel, das Freude bereitet“, könne sich jeder freuen, kündigt Hans-Peter Briegel im Vorfeld des Benefizspiels am 20. Mai in Kaiserslautern an. Die Lotto-Elf wird im Buchenloch auf eine lokale Auswahl treffen. Es ist das zweite gemeinsame Spiel der Lotto-Elf in diesem Jahr. Insgesamt 13 Termine stehen 2026 an, doch wahrscheinlich bei keinem anderen Termin sei der Kader so hochkarätig bestückt wie bei diesem Spiel, erklärt Briegel. Ziel der Veranstaltung ist es, Spenden zu sammeln für den guten Zweck. In Kaiserslautern wird damit der Förderverein der Palliativmedizin am Westpfalz-Klinikum unterstützt. Auf dieser Station werden Patienten mit unheilbaren Krankheiten versorgt.

Externe Finanzierung nötig

Die Philosophie der Palliativversorgung geht ganz nach der eigentlichen Übersetzung des Wortes – „Pallium“ heißt Mantel. Als solcher sieht sich das Pflegeteam. Es will den Patienten „bestmögliche Lebensqualität bis zum Tod“ bieten und ein „Wohlfühlklima schaffen, auch in Momenten voller Angst und Unsicherheit“, erklärt Peter Förster von dem Förderverein. Um dies zu ermöglichen brauche die Station jedoch externe Finanzierung, denn Behandlungen wie etwa die Aroma- und Musiktherapie seien nicht in die Finanzierung des Krankenhauses inkludiert. Auf genau diese „Pflege mal anders“ komme es für die Patienten an, beteuert Stefan Kniele, der leitende Arzt der Palliativmedizin im Westpfalz-Klinikum.

Die Mittel für diese außergewöhnlichen, aber durchaus essenziellen Therapieansätze müssen durch externe Förderung erbracht werden. Genau hier kommt die Lotto-Elf ins Spiel. Wortwörtlich spielend will sie versuchen, Gelder für den Förderverein zu sammeln.

Schon insgesamt 4,6 Millionen Euro gesammelt

Unter sportlicher Betreuung der FCK-Legende Hans-Peter Briegel, Europameister und zweifacher Vize-Weltmeister, leitet die „Walz aus der Pfalz“ seit rund 14 Jahren das Team aus Ex-Profi-Spielern und anderen prominenten sportlichen Persönlichkeiten. Bekannte Gesichter sollen aufmerksam machen auf die Projekte und Menschen in Not. Insgesamt hat die Lotto-Elf, seit der Gründung 1999, 4,6 Millionen Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt.

Ingo Marburger, Geschäftsführer des TSG Kaiserslautern, zeigt sich „sehr dankbar“ sie wollen etwas „gutes für die Palliativstation tun“. Marburger werde alles tun, um zu unterstützen. „Das Spiel soll ein gesellschaftliches Event werden, nicht nur Fußball.“

Schnuppertraining um 16.30 Uhr

Trainer Briegel möchte die „beste Mannschaft auf den Platz bringen können“ und mit genau dieser beim Spielstart um 19 Uhr gegen das Team aus vornehmlich Ü40-Spielern aus den Fußballkreisen Kaiserslautern-Donnersberg und Kusel-Kaiserslautern antreten. Diese Mannschaft stellt der ehemalige Fußballprofi Daniel Graf, aktuell Trainer des Verbandsligisten SV Morlautern, zusammen.

Nicht nur das große Benefizspiel soll im Vordergrund stehen. Um 16.30 Uhr startet ein Schnuppertraining mit dem ehemaligen Bundesligaspieler Dariusz Wosz und Michael Dämgen (ehemaliger Fußballprofi und Trainer). Nika Krosny-Wosz leitet einen Tanzworkshop, die erlernte Choreo wird später vorgestellt. Es gibt eine Tombola, bei der es unter anderem signierte FCK-Trikots zu gewinnen gibt. Und die Spieler stehen für Autogramme und Gespräche zur Verfügung. „Keiner ist hier abweisend“, verspricht Trainer Briegel und freut sich auf ein faires Spiel mit einer Mannschaft, die „stehend technisch mit den derzeitigen FCK-Spielern mithalten könne“, wie er erklärt, und schnell hinterherschickt, dass das natürlich ein Scherz gewesen sei. Jedoch soll seine Truppe genau diese Leichtigkeit und Freude für das kommende Event mitbringen.

Karten ausschließlich vor Ort

Karten für das Spiel am 20. Mai um 19 Uhr bei der TSG Kaiserslautern, das Bundesliga-Schiedsrichter Christian Dingert leiten wird, gibt es zu sechs Euro (ermäßigt drei Euro) ausschließlich am Spieltag vor Ort.

Der Kader der Lotto-Elf

Torwart: Peter Auer. Verteidigung: Alexander Bugera, Florian Dick, Daniel Gordon, Matthias Herget, Roger Lutz, Burkhard Reich, Oliver Schäfer, Jochen Schröter. Mittelfeld: Erik Durm, Marco Engelhardt, Markus Kreuz, Silvio Meißner, Thomas Riedl, Phillip Wollscheid, Dariusz Wosz, Thomas Zampach. Sturm: Benjamin Auer, Karoline Kohr.