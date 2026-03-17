Seit 37 Jahren ist Lothar Röhricht im Vorstand des TanzSportVereins Ramstein, jetzt gibt sein Amt ab. Warum er weiter tanzen wird, erzählt er im Gespräch mit Maria Huber.

Was bedeutet Tanzen für Sie?

Tanzen ist Entspannung und Spaß haben, vom Alltag Abstand nehmen, und es ist gesundheitlich fördernd. Es strengt das Gehirn an, die Synapsen werden wieder neu strukturiert, weil man viel nachdenken muss. Bis das vom Kopf in den Füßen ist, da hat man schon zu tun (lacht).

Wie sind Sie zum Tanzen gekommen?

Wir waren beim Wohltätigkeitsball der Blasmusikvereine in der Fruchthalle. Die Mackenbacher haben den Ball angeführt, und wir sind mit ihnen da hingegangen. Wir mussten dann die Polonaise mittanzen. Als die rumgegangen ist, haben sich alle paarweise aufgestellt und die Paare mussten die ganze Runde Walzer tanzen. Das war ein Todesstoß für uns. Danach haben meinen Frau und ich gesagt, wir müssen unbedingt wieder einen Tanzkurs machen. 1985 haben wir dann bei der Volkshochschule zwei Kurse gemacht, dann ging es da nicht mehr weiter. Wir wollten aber weitertanzen, weil uns das unheimlich Spaß gemacht hat. Ich bin zum Bürgermeister gegangen und habe gefragt, was wir machen können, damit wir tanzen können. Er hat gesagt, wenn ihr einen Verein gründet, könnt ihr die Hallen umsonst kriegen. Wir haben dann Mitstreiter gesucht. Die haben wir schnell gefunden. Beim ersten Abend waren schon 25 Paare. Und bald darauf war der Verein gegründet. Und es gab gleich den ersten Tiefschlag. Wir haben in der Halle der Remigiusschule getanzt und danach war alles weiß. Wie sich herausgestellt hat, hat sich durch das Tanzen, das Drehen beim Walzer und die ganzen Fußbewegungen, das Wachs abgeschabt. Das lag dann in der Luft und hat sich über Nacht abgesetzt. Lothar Lessmeister, der Vater des Landrats, der bei der Stadt Ramstein für Schulen zuständig war, hat bei uns mitgetanzt, und der hat das dann geregelt. Der Boden wurde abgeschliffen und neu versiegelt und es gab genaue Anweisungen, wie geputzt werden muss.

Aber es gab keine Vorwürfe deswegen an den Verein und die Tänzer?

Nein, wir konnten ja nichts dafür.

Wie sind Sie zum Vorsitzenden des TanzSportVereins geworden?

Ich war von Anfang an Treiber für verschiedene Sachen, war im Präsidium des Tanzsportverbandes, war als Fotograf bei den Turnieren unterwegs und habe immer gesagt, ich habe keine Zeit dazu. Dann gab es mal Trouble im Verein und man hat mich gefragt. Seitdem bin ich halt Vorstand.

Wie hat sich das Tanzen im Lauf der Jahre verändert?

Rock’n’Roll ist zum Beispiel komplett weg. Das war mal unheimlich groß. Zeitweise war Lindy Hop da. Das hat sich alles verändert. Mittlerweile ist HipHop für die Jugend dabei, Breakdance kommt allmählich dazu. Und im Standard- und Lateintanzen wird das Paartanzen immer weniger. Alle wollen lieber solo tanzen – die Frauen haben ja immer Männer gesucht. Inzwischen werden immer mehr Turniere für Solotanzen angeboten. Es gibt Frauen, die Linedance tanzen. Standard lässt immer mehr nach. Die Seniorengruppe ist da sehr groß, aber in der Hauptgruppe wird es dünn. Wir waren eigentlich immer ein Breitensportverein, haben gesagt, tanzen muss Spaß machen. Es muss aber auch für jeden tragbar sein. Damals hatten die Vereine hohe Mitgliedsbeiträge, weil sie damit die Turnierpaare finanziert haben. Wir haben gesagt, wir legen Wert darauf, dass bei uns jeder tanzen kann. Wenn wir Turnierpaare haben, haben sie bei uns mitgetanzt bis zur C-Klasse und sind dann zum Beispiel nach Kaiserslautern gegangen. Mittlerweile haben wir auch Turnierpaare – nicht wenige. Weil wir uns geöffnet haben für Turnierpaare von anderen Vereinen, die bei uns mittrainieren dürfen, auch wenn sie für andere Vereine starten; wenn sie bei uns Mitglied sind. Dadurch können wir uns hochkarätige Trainer leisten. Der Verband hat das erst mal abgelehnt, aber ich war da ein bisschen ein Quertreiber. Etliche der Paare starten inzwischen für uns, wegen der Geselligkeit bei uns.

Sie sind auch Trainer?

Ja, 35 Jahre. Ich bin Breitensporttrainer für Standard und Latein, trainiere auch Senioren. Mir ist wichtig, dass ich die Menschen begeistern kann fürs Tanzen. Und dass sie die Basics perfekt lernen. Für mein Seniorentraining bin ich erst belächelt worden. Als ich das dann für den Landesverband angeboten habe, waren im ersten Training 116 Leute da.

Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben in der langen Zeit als Funktionär?

Ich war beim Verbandstag in Boppard. Da wollte jeder, die Trainer und das ganze Präsidium, was Besonderes anbieten. Der eine hat gesagt, er macht Standardtraining, er braucht eine Halle, der andere hat gesagt, er macht eine Schulung für die Turnierleitung, braucht einen Schulsaal und einen Beamer. Es ging reihum. Ich war als Breitensportler dabei und mir fiel nichts Besseres ein als zu sagen, ich chartere ein Schiff. Aus der Nummer kam ich nicht mehr raus. Ich habe das Schiff gechartert, es war voll bis obenhin, wir sind von St. Goar an die Loreley gefahren. Ich habe auf dem ersten Deck Linedance und Spaßtanz unterrichtet. An der Loreley wurde getauscht und die von unten kamen hoch. Es war die einzige Veranstaltung, die Gewinn abgeworfen hat.

Warum geben Sie Ihr Amt jetzt ab?

Weil es reicht. Ich bin ja auch in einem gewissen Alter. Und ich höre ja nicht komplett auf. Ich kümmere mich weiter ums Tanzen. Die Jüngeren machen das schon gut. Wenn sie wollen, berate ich sie weiter.

Was ist Ihr Lieblingstanz?

Slowfox.

Was halten Sie von der Fernsehshow „Let’s Dance“?

Gar nichts. Das ist eine schöne Show, aber mehr auch nicht. Wer das gesehen hat und zu uns kommt, meint, dass er innerhalb von acht Tagen so tanzen kann. Das funktioniert nicht.

Was wünschen Sie Ihrem Verein für die Zukunft?

Dass es so weitergeht. Dass der Spaß beibehalten wird. Egal, ob es Kinder von drei Jahren oder Senioren von 80 sind. Dafür steht unser Verein. Leistung schließen wir nicht aus, wird auch bei uns praktiziert, aber an vorderster Stelle steht der Zusammenhalt, das Gemütliche und der Spaß am Tanzen.

Zur Person: Lothar Röhricht

Der 76-Jährige stammt aus Miesenbach, ist gelernter Reprograf und mit 18 Jahren in die Druckerei seiner Eltern eingestiegen, die er seitdem führt. Nach 30 Jahren in Mackenbach ist der Betrieb seit 1996 in Ramstein beheimatet. Seit 57 Jahren ist Lothar Röhricht mit seiner Frau Traudel verheiratet. Die beiden haben zwei Töchter. Stefanie Röhricht-Meßmer, die ältere, ist Tanztrainerin beim TSV Ramstein, Christine Röhricht-Glas unterrichtet im TanzZentrum Yoga und Trampolin-Schwingen. Lothar Röhricht hat den TanzSportVerein Ramstein, der inzwischen mehr als 360 Mitglieder hat, darunter viele Kinder und Jugendliche, vor 40 Jahren mitgegründet. Seit 27 Jahren ist er Vorstand des TSV Ramstein. Bei der Jahreshauptversammlung am 28. März tritt er nicht mehr an. Lothar Röhricht, der über 25 Jahre lang dem Präsidium des Tanzsportverbandes Rheinland-Pfalz angehörte, trainiert seit 1992 Breitensportler unter dem Motto „Tanzen macht Spaß“ und ist bekannt für seine kreativen Ideen.