Ungewöhnliche Geräusche an einem Sattelzug, der auf der A6 Richtung Saarbrücken unterwegs war, fielen einer Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz am Donnerstag auf. Die Polizisten vermuteten laut ihrem Bericht einen Mangel an der Bereifung. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht. Aus noch unbekannter Ursache hatten sich an einem Rad des Sattelaufliegers des Kühltransporters vier Radschrauben gelöst und waren während der Fahrt abgefallen. Drei weitere Radschrauben hatten sich ebenfalls bereits so weit gelöst, dass sie mit der Hand abgedreht werden konnten. Es sei nur noch eine Frage der Zeit gewesen, bis sich das Rad komplett vom Auflieger gelöst hätte, schätzten die Beamten. Die Weiterfahrt wurde bis zur Behebung des Mangels untersagt. Durch das Anhalten und der Kontrolle des Sattelzuges konnte vermutlich Schlimmeres verhindert werden.