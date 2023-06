Leichtathletik: Am Sonntag fliegen die Beine wieder in der Innenstadt von Kaiserslautern. Beim 36. Citylauf in Kaiserslautern erwarten die Veranstalter eine vierstellige Teilnehmerzahl. Beim Lauf der Asse haben sich einige Topathleten angekündigt.

Um 11 Uhr startet der erste von insgesamt elf Laufen in der Innenstadt von Kaiserslautern. Die U18/U20 macht mit einem 3000-Meter-Lauf den Anfang. Danach geht es Schlag auf Schlag. Einer der Hauptläufe ist auch der Elitelauf der Damen über 5000 Meter.

„Wir haben die 1000er-Marke fast geknackt bei den Voranmeldungen. Im Vorjahr waren es etwa 750 Läufer. Ich war mir nicht sicher, dass es soviel werden in diesem Jahr. Die Schulen haben sehr viele angemeldet“, meint Jonas Hoffmann von der Running-Abteilung des 1. FC Kaiserslautern. Neben der ukrainischen Topläuferin Victoria Kolchyk, die Vizemeisterin über eben diese Distanz in ihrem Heimatland wurde und mit einer Persönlichen Bestleistung von 15:34 Minuten aufwartet, haben auch einige Lokalmatadorinnen für den 5000-Meter-Elite-Lauf der Frauen gemeldet.

Hartl, Könnel und Matheis

„Wird sind auch bei der Elite ziemlich breit aufgestellt, was den regionalen Bereich angeht. Wir wollen regionale Läufer im Elitefeld dabei haben, das ist uns wichtig“, sagt Cheforganisator Jonas Hoffmann. Mit der x-fachen Pfalzmeisterin Josefa Matheis (TSG Eisenberg) erwartet er eine lokal bekannte Läuferin weit vorne. Auch Natascha Hartl (Kaiserslautern, LG Rülzheim) rechnet er gute Chancen zu. „Julia Könnel wird auch immer schneller“, sagt Hoffmann, der darauf verweist, dass die Läuferin des 1. FC Kaiserslautern beim Halbmarathon in Mainz den zweiten Platz belegte.

Favorit sagt ab

Beim Elitelauf der Herren (15.15 Uhr) erwartet Hoffmann ebenfalls eine Topzeit. „Ich rechne mit einer Siegerzeit von etwa 14 Minuten“, erklärt Hoffmann, der ein großes Team am Sonntag um sich schart, welches bei der Organisation und Durchführung mitwirkt. Mit dem Spanier Ilias Fifa, 2016 Landesmeister und im gleichen Jahr Europameister in Amsterdam, war ursprünglich ein absoluter Topläufer gemeldet, der eine Bestzeit von 13:05 Stunden über die fünf Kilometer aufbietet. Der 34-Jährige nahm an der Weltmeisterschaft 2017 in London teil. Der Spanier sagte jedoch kurzfristig ab. „Wir wollen tolle, schnelle Zeiten“, gibt Hoffmann an. Eine Vielzahl von Startern kann eine Bestzeit von unter 15 Minuten aufweisen. Auch Tim Könnel (TuS Heltersberg) und Jannick Ziehmer (LLG Landstuhl), der auch Fußball-Oberliga-Schiedsrichter ist, mischen beim Elite-Lauf der Herren mit.

„Die Veranstaltung geht über den ganzen Tag, von den Kindergartenkindern bis zum Eliteläufer ist alles dabei. Es kann jeder mitlaufen. Mich freut es, dass wieder ganz viele Kinder mitlaufen. Über 900 Kinder sind am Start“, freut sich Hoffmann.