„Sie is widder do, sie is dehäm!“ Zusammen mit Paul Peter Götz und Jürgen Klein freute sich Jürgen Stemler, Vorsitzender des Bachbahnmuseums in Erfenbach, dass die ehemalige Werkslok, die für die Spinnerei Lampertsmühle in den 80er Jahren auf der Bachbahntrasse Materialien transportierte, am Samstag um die Mittagszeit in Erfenbach eintraf.

Die aus dem Jahr 1970 stammende Lok darf ihren Altersabend nun im Bachbahnmuseum verbringen. Nur ein gute viertel Stunde dauerte die Aktion, die Diesellok mit einem Schwerlastkran von einem Tiefladen passgenau auf die eigens dazu verlegten Schienen der ehemaligen Bachbahn vor dem Museum zu platzieren.

Götz, stellvertretender Vorsitzender des Bachbahnmuseums, hatte den Transport der Lok am Vormittag vom Dampflok-Museum in Hermeskeil bis nach Erfenbach begleitet. Auch Jürgen Klein, Vorbesitzer der Lok aus Kaiserslautern, stand die Freude ins Gesicht geschrieben, die „alte Dame“ an ihrer früheren Wirkungsstätte in guten Händen zu wissen.

Viel Schweiß hatte es die Mitglieder des Vereins gekostet, die Gleise für die Lok in einem Schotterbett bis in den Lokschuppen mit Prellbock zu verlegen. In einem nächsten Schritt soll die Lok von Vereinsmitgliedern restauriert und in einen fahrbaren Zustand versetzt werden. Nicht nehmen ließen es sich zahlreiche Erfenbacher, dem Spektakel aus nächster Nähe zuzusehen.