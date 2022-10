Aaron Winter, Badmintonspieler des 1. BCW Hütschenhausen, glänzte beim FZ Forza-Avacon-Cup in Liebenau/Niedersachsen mit einer starken Leistung im Einzel und im Doppel.

Er war im Jungen-Einzel der U13 als Nummer acht gesetzt, startete nach drei einfachen Gruppenspielen mit dem ersten Platz in die K.o.-Runde. Im ersten Spiel tat er sich wieder leicht. Im Viertelfinale traf Aaron dann auf den an Nummer eins gesetzten Emil Dörschner. Fünf hart umkämpfte Sätze mit langen, spektakulären Ballwechseln (7:11; 11:8; 6:11; 12:10 und 11:5) sicherten den Einzug ins Halbfinale und somit die erste Überraschung des Turniers. Im Halbfinale stand Theo Schlosser (an vier gesetzt) bereit. Der erste Satz ging an Aarons Kontrahenten in der Verlängerung (14:15). Durch die kräftezehrenden Ballwechsel gewann er den zweiten und dritten Satz zu je 11:6. Im vierten Satz ließ die Konzentration für kurze Zeit nach, was Theo ausnutzte und 11:3 gewann. Im entscheidenden fünften Satz waren beide Spieler hochmotiviert, es folgten lange, harte Ballwechsel. Auch dieser Satz musste in der Verlängerung entschieden werden. Mit Spannung pur zog Aaron nach 14:12 ins Finale ein. Dort stand er nach 20 Minuten Pause Soheyl Safari Araghi (an 13 gesetzt) gegenüber, der weniger anstrengende Spiele hinter sich und damit noch mehr körperliche Reserven hatte. Am Ende unterlag der Westpfälzer Athlet mit 5:11; 5:11; 11:9 und 8:11. Der zweite Platz für den Westpfälzer Athleten ist bisher sein bestes Ergebnis und die Belohnung für das jahrelange harte Training am Leistungszentrum und im Kaiserslauterer Heinrich-Heine-Gymnasium.

Auch im Doppel mit Ian Baumann (ASV Landau) glänzten beide von Anfang an mit konstanter Leistung und Konzentration. Der Einzug ins Halbfinale war ein leichtes Spiel. Dort trafen Winter/Baumann auf die an Nummer eins gesetzten Jungs Emil Dörschner/Theo Schloßer. Nach cleverem Spiel, Taktik mit langen Ballwechsel 11:8; 10:12; 4:11 und 11:5 musste der fünfte Satz die Entscheidung bringen. Auch dieser Satz schien nicht zu enden, doch drei leichte Fehler bestraften die Kontrahenten am Ende sofort. Der entscheidende Satz ging mit 11:7 an Dörschner/Schloßer, die im Finale ein einfaches Spiel hatten und Turniersieger wurden.

Mit dem dritten überraschenden Platz sind die Jungs sehr zufrieden. Auch die Trainingspartner und Teamspieler Ian Baumann, sowie Joey Kobylanski sind mit ihrer Leistung sehr zufrieden. Sie konnten ihren Leistungsstand abrufen und erreichten jeweils den neunten Platz im Einzel. Alle Drei werden in der kommenden Saison in der Altersklasse U15 starten und kommen damit ihrem Leistungsziel – Annäherung/Anschluss an die Badmintonspitze – ein Stück näher.