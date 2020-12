Der westpfälzische Arbeitsmarkt erholte sich im November weiter von den Corona-Belastungen. Die Anzahl der arbeitslosen Menschen ist gesunken, in der Westpfalz allgemein, aber auch in Stadt und Landkreis Kaiserslautern. Rund 8000 Menschen waren in der Region ohne Arbeit.

Die Entwicklungen im zurückliegenden Monat lassen eine stabile Lage erkennen, teilte die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmansens mit. Die aktuellen Zahlen schließen bereits einige Wochen des aktuellen sogenannten Lockdown light ein.

In Kaiserslautern knapp 4900 Arbeitslose

In der Stadt Kaiserslautern waren im November 4899 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 173 (3,4 Prozent) weniger

als im Oktober, aber 416 (9,3 Prozent) mehr als im November 2019. Die Arbeitslosenquote ist von 9,2 Prozent im Oktober auf 8,9 Prozent gesunken. Sie lag damit 0,7 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Die Arbeitgeber in der Stadt meldeten im November 270 zu besetzende Stellen, 25 mehr als im Oktober und 46 weniger als im November 2019. Zum Zähltag befanden sich 1382 offene Stellen im Bestand.

Arbeitslosenquote im Landkreis sinkt leicht

Im Landkreis Kaiserslautern waren im November 3027 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 59 (1,9 Prozent) weniger als im Oktober und 409 (15,6 Prozent) mehr als im November des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von 5,4 Prozent im Oktober auf nun 5,3 Prozent gesunken. Sie lag 0,7 Prozentpunkte über dem Wert des Novembers 2019. In den vergangenen vier Wochen wurden aus dem Landkreis 126 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 58 weniger als im Oktober und 33 weniger als im November 2019. Insgesamt gibt es im Landkreis 824 offene Stellen.

Arbeitslosenquote Westpfalz: 6,3 Prozent

Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens zählte im November in der gesamten Westpfalz – die Landkreise Kusel, Kaiserslautern, Südwestpfalz, der Donnersbergkreis sowie die Städte Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens – insgesamt 17.709 Arbeitslose. Das waren 334 (1,9 Prozent) weniger als im Oktober. Gegenüber dem November des vergangenen Jahres waren damit in der Westpfalz 2238 (14,5 Prozent) mehr Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,3 Prozent. Sie ist gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte gesunken und gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,8 Prozentpunkte angestiegen.

Weißler: „Beschäftige nicht freistellen“

„Der Arbeitsmarkt hat sich im vergangenen Vierteljahr langsam von den Einschnitten des ersten Corona-Lockdown erholt. Betriebe waren und sind gut beraten ihre Beschäftigten nicht freizustellen, sondern über das verbesserte Angebot der Kurzarbeit weiter zu beschäftigen. Durch den Lockdown light steigt jetzt zwar wieder die Verunsicherung bei Unternehmen und Beschäftigen, aber bisher sind keine vermehrten Arbeitslosmeldungen zu verzeichnen. Wir beobachten die Entwicklung für den Arbeits- und Ausbildungsmarkt genau und unterstützen mit unseren Angeboten und Leistungen, wo sie gebraucht werden“, so Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens.

Dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit wurden im November 826 freie Stellen neu gemeldet. Das waren 76 weniger als im Vormonat und zehn weniger als im Vorjahresmonat. Der Gesamtbestand an offenen Arbeitsstellen ist um 90 auf 4454 gesunken.