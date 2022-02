Mit seiner Premiere der Bühnenfassung von Heinrich Bölls Erzählung „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ hat das Pfalztheater am Samstagabend dem Publikum einen eigenen Samstags-Krimi vorgestellt. In der Inszenierung von Yvonne Kespohl beeindruckten im Großen Haus sieben Ensemblemitglieder in doppelt so vielen Rollen auf der Bühne.

Nach 90 Minuten Spannung ohne Pause holte der Applaus der Zuschauer die Schauspieler immer wieder auf die Bühne zurück. Anschließend hätte mancher die Gelegenheit zu Diskussionen untereinander begrüßt. Aber leider: Immer noch keine Premierenfeier.

„Man hat den Film aus dem Jahr 1975 im Kopf“

Bei manchen Premierengästen war die gleichnamige, 1975 von Volker Schlöndorff und Margarethe von Trotta gedrehte Verfilmung von Bölls Erzählung teilweise immer noch in Erinnerung, wie die RHEINPFALZ bei ihrer Umfrage nach der Vorstellung feststellte. „Man hat den Film im Kopf und die Umstände jener Zeit“, antwortete Patrice Huth auf die Frage nach seinen Eindrücken von der Inszenierung. Bis auf die „ZEITUNG“ – „die ist heute noch genauso“ – erschien ihm die Aufführung im Vergleich dazu eigenartig distanziert; man könne die Atmosphäre jener Zeit nicht so richtig spüren. Der Film sei zum Teil brutaler gewesen, was damals jeder verstanden habe.

„Vielleicht am Anfang etwas Klamauk, ansonsten ein sehr starker Auftritt des Ensembles, lobte der Vorsitzende der „Freunde des Pfalztheaters“, Michael Krauss. Lediglich der brutale Journalismus der damaligen Zeit sei für ihn etwas schwach rübergekommen.

„Die Schauspieler haben die Charaktere sehr treffend und gut gespielt“, lobte Werner Gilla, der ausdrücklich kein einzelnes Mitglied hervorheben wollte. Die Inszenierung insgesamt fand er ganz gut gemacht. Er empfahl sie als „Auszeit“ von klischeehaften Fernsehkrimis und einen Anlass, sich mit der Situation sozialer Medien zu beschäftigten. Diese, so der Premierenbesucher, seien heute teilweise gefährlicher als die Boulevard-Presse.

Starke Leistung von Jelena Kunz in der Hauptrolle

„Ich bin sehr beeindruckt von der Inszenierung“, antwortete Henny Guillium auf die Frage nach ihren Eindrücken. Das Thema sei immer noch aktuell. Als ein auffälliges Detail im Bühnenbild hob sie die Videoeinspielungen hervor, die immer wieder im Hintergrund auftauchen. Imponiert hatte ihr auch die schauspielerische Leistung der Darsteller und insbesondere die von Jelena Kunz in der Rolle der Titelfigur. Im Vergleich zur vierstündigen Inszenierung des „Tyll“ hatte sie die „Katharina“ insgesamt als interessanter und vor allem weniger langatmig erlebt. Der Kommentar von Ehemann Bernd war knapp: „Ich bin über alles froh, was im Moment im Theater kommt“.

„Die Inszenierung ist sehr gut und von einer besonderen Art“, fand Helga Maria Engl. Sie verwies ihrerseits auf die Videoeinblendungen, die einen wesentlichen Teil des Bühnenbilds ausmachen. Aus dem Ensemble hob sie Jelena Kunz hervor, die in der Titelrolle ein sehr gutes Debüt abgeliefert habe. Mit Bezug auf die Boulevard-Presse sei das Stück vor allem sehr aktuell.