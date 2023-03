Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Landstuhl erlebte die Runnersweek der örtlichen Langlaufgemeinschaft (LLG) ihre Premiere. Auf die Sportler des Vereins, aber auch auf interessierte Externe wartete eine abwechslungsreiche Woche mit zahlreichen Trainingseinheiten mit vielen Kilometern.

An den ersten Tagen stand vor allem die Kernkompetenz im Vordergrund: Laufen, Laufen, Laufen. So liefen oder walkten die Teilnehmer an den ersten drei Tagen fleißig verschiedenste Laufstrecken in Landstuhl