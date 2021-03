In der Mannheimer Straße ging am späten Mittwochabend zeitweise nichts mehr. Stadtauswärts stockte der Verkehr. Ein Lastwagen versperrte wegen einer Panne die Straße. Eine Bremsleitung war geplatzt. Die Räder blockierten. Dem Fahrer gelang es, den Lkw notdürftig zu reparieren, so dass er den Laster zur Seite fahren konnte. Bis dahin regelte die Polizei den Verkehr.