An der Kreuzung Mainzer Straße/Hilgardring hat es am Mittwoch gekracht. Wegen des Unfalls kam es am Nachmittag im Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen. Ein 56-jähriger Lastwagenfahrer war nach Angaben der Polizei mit einem vorausfahrenden Transporter kollidiert.

Laut Polizeibericht fuhren die Fahrzeuge hintereinander auf der Mainzer Straße. An der Orange zeigenden Ampel blieb der Transporter stehen. Der Lastwagenfahrer reagierte jedoch zu spät: Er versuchte zwar noch, auf den linken Fahrstreifen auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Lastwagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Beifahrer im Transporter klagte gegenüber den Polizeibeamten am Unfallort zwar über Rückenschmerzen, lehnte eine Behandlung im Krankenhaus allerdings ab. Wegen des Unfalls kam es für mehr als zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen in der gesamten Kaiserslauterer Innenstadt, so die Polizei.