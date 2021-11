Wegen eines Lkw-Unfalls auf der A6 kam es am Dienstagnachmittag zu Verkehrsproblemen auf der Autobahn in Fahrtrichtung Saarbrücken. Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, fuhr ein Lastwagen gegen 14.30 Uhr in die Mittelleitplanke und blieb dort stecken. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Saarbrücken gesperrt werden. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Einsiedlerhof und Ramstein-Miesenbach, in Fahrtrichtung Saarbrücken. Der Verkehr wurde laut Polizei ab Einsiedlerhof von der Autobahn abgeleitet. Die Fahrzeuge stauten sich zeitweilig auf mehr als zehn Kilometern. Auch auf den Umleitungsstrecken kam es zu einem höheren Verkehrsaufkommen. Gegen 17.40 Uhr ereignete sich laut Polizei am Stauende ein weiterer Unfall, bei dem zwei Lkw beteiligt waren. Ein Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt.