Bei einem Auffahrunfall an der Ecke Logenstraße/Eisenbahnstraße ist am Montagmorgen ein hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Gegen 6.40 Uhr sei ein 21-jähriger Autofahrer mit seinem BMW von der Logenstraße nach links in die Eisenbahnstraße abgebogen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr der junge Mann los, als die Ampel für Linksabbieger „Grün“ zeigte. Doch in diesem Moment kam ihm ein Lkw aus der Barbarossastraße entgegen, der seinerseits geradeaus in die Logenstraße fahren wollte und ebenfalls „Grün“ hatte. Der Lkw erwischte den Pkw im rechten Frontbereich und schob ihn – durch die Wucht des Aufpralls – zurück in die Logenstraße, wo er schwer beschädigt liegen blieb. Am BMW soll laut Polizei Totalschaden entstanden sein; er musste abgeschleppt werden. Der Lkw erlitt einen Schaden im Kühlerbereich, so dass er ebenfalls nicht mehr fahrbereit war. Der geschätzte Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.