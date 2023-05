Jetzt geht’s los: Der Theater-Lkw des Pfalztheaters geht ab 6. Mai auf Tour und gastiert erstmals auf dem Kolping-Platz. Insgesamt sechs Stationen fährt er in den nächsten Wochen an und bietet jeweils unterschiedliche Programme.

Eine Mischung aus Unterhaltung, Lesung und Talk soll auf die Premiere von Christian Barons „Ein Mann seiner Klasse“ in der Bühnenfassung von Jan Langenheim und Melanie Pollmann einstimmen, die am 29. Juni auf der Werkstattbühne des Pfalztheaters steigen soll. Gleichzeitig will das Theaterteam mit dem Publikum in unterschiedlichen Vierteln der Barbarossastadt in Kontakt kommen und die so gewonnenen Eindrücke in die Inszenierung einfließen lassen. Nach den kleinen Programmen gibt es Zeit zum Austausch bei Kaffee und Kuchen.

Auf der Lkw-Bühne treten am 6. Mai, 16 Uhr, auf dem Kolping-Platz an: Regisseur Langenheim, Günther Fingerle (Gesang), Frank Kersting (Klavier) sowie die Schauspieler Jelena Kunz, Martin Schultz-Coulon und Lukas Jakob Huber. Letztere lesen das Kapitel „Glück“ aus Barons autobiographischem Roman „Ein Mann seiner Klasse“. Als Gast ist Annette Spellerberg, Professorin und Leiterin des Fachgebiets Stadtsoziologie der RPTU, dabei. Sie ist auch Gast einer Gesprächsrunde zum Thema „Wem gehört die Stadt?“ unter anderem mit dem Regisseur.

Ab auf den Friedhof

Tags drauf (7. Mai, ebenfalls 16 Uhr) geht es auf dem Hauptfriedhof weiter, in Kooperation mit dem Kaiserslauterer Fotografen Thomas Brenner, der derzeit den Gottesacker mit seinen Installationen und diversen Begleitveranstaltungen bereichert. Treffpunkt ist Brenners Grablicht-Installation beim Friedensbrunnen, dann geht es gemeinsam weiter zur mobilen Lkw-Bühne. Mit dabei sind diesmal Jan Langenheim, Daniel Böhm (Gesang), Mirei Arai (Klavier) sowie die Schauspieler Jelena Kunz und Martin Schultz-Coulon. Letztere lesen aus Barons Kapitel „Schmerz“. Als Gäste wirken mit Axel Prottung (Direktor Referat Grünflächenamt und Friedhof), Thomas Brenner (Fotograf) sowie Rolf Müller (Dokumentation Familie Pfaff). Sie bilden auch die Gesprächsrunde zum passend gewählten Thema „Auch im Tod sind nicht alle gleich“.

Fortsetzung folgt

Beide Veranstaltungen sind Eintritt frei; weitere Stationen sind geplant am 14. Mai auf dem Hof der IGS Goetheschule, am 21. Mai vor der Pauluskirche auf dem Lämmchesberg in Zusammenarbeit mit der Paulus-Gemeinde, am 29. Mai auf dem Gartenschaugelände beim „Tag des Theaters“, am 4. Juni im Asternweg gegenüber „Zum Ilse“ sowie am 17. Juni, dann aber um 18 Uhr, auf dem Vorplatz des Pfalztheaters bei der „Langen Nacht der Kultur“.

Infos...

... zu der Pfalztheater-Tour und zur Produktion gibt es auf http://klasseundkampf.com/wordpress/, Termine und Karten für die Vorstellungen auf www.pfalztheater.de.