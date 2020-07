Die Polizei sucht nach einem Lkw-Fahrer, dessen Fahrzeug am Mittwochnachmittag in Hochspeyer ein Haus gestreift und beschädigt hat. Bisherigen Ermittlungen zufolge, passierte der Laster zwischen 16.30 und 18.50 Uhr von der Ortsmitte her kommend die Trippstadter Straße. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte an einem Anwesen das Dach, so dass mehrere Ziegel zu Boden fielen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung Johanniskreuz fort. Die Höhe des Schadens am Dach wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Der Lkw ist allerdings wahrscheinlich laut Polizei an der vorderen rechten Kante seines Aufbaus ebenfalls beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.