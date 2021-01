Der „Kultur-Livestream“ aus der Lauterer Fruchthalle ist am Freitag auf Jazz getrimmt. Ab 17 Uhr gibt’s per Internet ein Wiederhören und -sehen mit dem Pianisten Martin Preiser und seinem Trio.

Die vom städtischen Kulturamt initiierten „Livestreams“ können online auf den Kanälen der Lauterer Internet-Plattform „Herzlich digital“ über Youtube und Facebook aufgerufen werden. Außerdem sind die Veranstaltungen, die während der Corona-Beschränkungen regionalen Künstlern eine Auftrittsmöglichkeiten bieten sollen, im Offenen Kanal Kaiserslautern zu sehen.

Das weithin renommierte Martin-Preiser-Trio intoniert in der klassischen Besetzung aus Flügel, Bass und Schlagzeug berühmte Standards großer Jazzer wie Chick Corea, Herbie Hancock und Lyle Mays.

Nach einer überwiegend autodidaktisch geprägten musikalischen Ausbildung entwickelte sich Martin Preisers persönlicher Stil als Pianist und Keyboarder genreübergreifend von Jazz und Latin bis Soul, Pop und Rock.

Seine Vielseitigkeit brachte ihm Engagements in diversen internationalen Projekten und Bands. „Einfühlsam und sensibel, aber auch mal zupackend trägt er seine Mitmusiker“, kündigt das Lauterer Kulturamt an. Demnach sind „sowohl sein Spiel als auch seine Arrangements und Kompositionen geprägt von Frische, Einfallsreichtum und dem Sinn fürs musikalische Ganze“.

Auch der E- und Kontrabassist Stefan Engelmann fühlt sich in vielen musikalischen Gebieten zu Hause. Zu hören ist er vor allem mit Helmut Eisel und dem Trio Jem. Andere musikalische Ausflüge gehen in Richtung Theater und Musical, etwa mit Produktionen in Mannheim und Saarbrücken.

Schlagzeuger Rainer Dettling begann seine musikalische Ausbildung mit acht Jahren im Klavierspiel. Seit seinem elften Lebensjahr spielt er regelmäßig in Bands aller Stilrichtungen einschließlich Pop und Rock. Häufig wird er für Jazz- und Studio-Sessions gebucht.

Info

Alle Mitwirkenden am „Kultur-Livestream“-Projekt des Lauterer Kulturreferats erhalten eine kleine Gage, die durch Spenden aufgerundet werden soll: Iban DE69 5405 0110 0000 1146 60, Verwendungszweck „Kultur-Livestream“, Empfängerin Stadt Kaiserslautern.