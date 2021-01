Mit einem klanglich-visuellen Schmankerl wartet der Internet-„Livestream“ aus der Lauterer Fruchthalle am kommenden Donnerstag auf. Zur Jazzrock-Bearbeitung der „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski sind Werke des in Kaiserslautern lebenden Künstlers Stefano Cattaneo zu sehen.

Die musikalische Interpretation kommt vom „Voyager-IV“-Projekt des Schauspielers und „Crossover-Pianisten“ Marcus Schinkel, der Flügel, Synthesizer und Theremin, Laserharfe und Melodica spielt. Ihm zur Seite stehen Schlagzeuger Johannes Kuchta und Ralph Herrnkind mit Gitarre und Bass.

Schinkel und seine deutsch-niederländische Progressive-Rock-Band „Voyager IV“ sehen sich sozusagen in der Nachfolge der gleichnamigen Nasa-Programme. Wie die beiden Raumsonden, die seit Jahrzehnten mit einer Kupferplatte voll irdischer Musik das äußere Sonnensystem durchqueren, will auch „Voyager IV“ zwischen Rock, Klassik und Jazz „in Galaxien vordringen, die nie ein Mensch zuvor betreten hat“.

Mit ausgefallenen Instrumenten

Mussorgski hat die „Bilder einer Ausstellung“ 1874 als Klavierzyklus komponiert, eine Orchesterbearbeitung stammt von Maurice Ravel. Sehr berühmt wurde außerdem die Rock-Interpretation „Pictures at an Exhibition“ der Gruppe Emerson, Lake & Palmer aus den 1970er Jahren.

Diese Adaptionen sind Ausgangspunkt der spartenübergreifenden „Crossover“-Arbeit von Marcus Schinkel. Das Lauterer Kulturamt, das die spektakuläre Licht- und Lasershow in die Veranstaltungsreihe der „Livestream“-Konzerte aus der Fruchthalle aufgenommen hat, verspricht ein „sinnliches Hörvergnügen mit ausgefallenen Instrumenten wie der Laserharfe und Jazzrock-Klängen einer internationalen Band“.

Damit es neben dem Hörgenuss auch zum visuellen Eintauchen in den Rausch aus Formen und Farben, Licht und Schatten kommen kann, präsentiert der „Livestream“ am kommenden Donnerstag außerdem Bilder des in Kaiserslautern lebenden italienischen Künstlers Stefano Cattaneo. Sie stehen als gleichberechtigte Bebilderung neben den Mussorgski- und Schinkel-Klängen. rik