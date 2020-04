Für Musikfreunde herrschen aktuell keine rosigen Zeiten. Überall sind die Türen von Clubs geschlossen. Glücklicherweise gibt es Veranstalter wie den Benderhof, die in Abstimmung mit der Stadtverwaltung Kaiserslautern und KL.digital ein Programm mit Auftritten von Künstlern auf die Beine stellen, das daheim auf der Couch gestreamt werden kann.

Den Anfang in dieser Woche machen Philippe & Thomas am heutigen Dienstag, 21. April, 20.30 Uhr. Hinter dem Duo stehen zwei junge Musiker, die in zahlreichen Projekten aktiv sind. Die beiden Freigeister, wie sie sich selbst bezeichnen, haben dank des Coronavirus zusammen gefunden. Philippe Nix ist ein Songwriter, dessen deutsche Texte zum Nachdenken anregen. Begleitet von Thomas sind einige von Nix’ Titeln, die demnächst auf seinem ersten Album erscheinen und für eine größere Besetzung konzipiert sind. Daneben präsentieren die beiden Musiker erste Ergebnisse ihres neuen Folk-Projekts, das sich Elementen des Bluegrass, Country und Blues bedient. Über die Homepage www.benderhof-kl.de kann für die Künstler gespendet werden.

Der Live-Stream