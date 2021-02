Nachdem am Montag im Stadtrat Oberbürgermeister Klaus Weichel der Koalition aus CDU, Grünen und FWG vorgeworfen hat, auf vielen Feldern eine Verweigerungshaltung einzunehmen und die Verwaltung anzugreifen, hat sich der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Littig zu Wort gemeldet. Er kritisierte, der Verwaltungschef verlasse zunehmend die ihm obliegende Moderatorenhaltung.

„Der Oberbürgermeister hat Recht! Was in dieser Wahlperiode im Stadtrat geboten wird, ist grenzwertig. Allerdings scheint er zu verkennen, dass er dabei eine tragende Rolle einnimmt“, argumentiert Littig. Dazu gehöre auch das gebetsmühlenartig vorgetragene angeblich mangelhafte Vertrauen des Stadtrates und konkret der Koalition gegenüber der Verwaltung. Oberbürgermeister Weichel habe nach der Kommunalwahl 2019 verkündet, dass er keine Koalition benötige und mit wechselnden Mehrheiten die Stadt führen möchte. „Das war und ist zweifelsohne eine verheerende und verhängnisvolle Fehleinschätzung. Offensichtlich war man getrieben in dem Glauben, dass die SPD im Stadtvorstand eine Mehrheit hat und die Ratsmitglieder unorganisiert schon alles ungeprüft mittragen, was verkündet wird. Scheinbar hat das die vergangenen Jahre auch so funktioniert“, erklärt der CDU-Fraktionsvorsitzende.

Verlässliche Entscheidungsbasis organisieren

Littig vertritt die Auffassung, mit acht sehr verschiedenen Parteien im Stadtrat müsse unbedingt eine verlässliche Entscheidungsbasis organisiert werden. Eine Großstadt mit unplanbaren und wechselnden Mehrheiten zu führen, das sei fahrlässig. „Warum die SPD als Regierungspartei, vertreten mit Oberbürgermeister, Bürgermeisterin und der stärksten Fraktion im Stadtrat, auch hier keine Verantwortung übernommen hat, ist demnach unverständlich.“

Der CDU-Fraktionsvorsitzende verweist darauf, dass CDU, Grüne und FWG zusammengefunden haben, um auf der Basis wichtiger inhaltlicher Schnittmengen gestaltend zu wirken. Die Koalition verfüge aber nur über 49 Prozent der Stimmen. Die Koalition habe zu Beginn den Oberbürgermeister in ihre Abstimmungsrunden eingeladen. Vor den Ratssitzungen seien dem OB alle Positionen und das geplante Stimmverhalten übermittelt worden. „Das wurde so lange praktiziert, bis nach zahlreichen irritierenden Erfahrungen im Stadtrat die Sinnhaftigkeit leider in Frage gestellt werden musste“, betont Littig. Der Oberbürgermeister habe mit unabgestimmten Entscheidungen überrascht. „So irritierte vor einem Jahr der Beschluss, die Freibäder geschlossen zu lassen, ebenso wie die unabgestimmte Kündigung der Eisbahn im Sommer.“ Wenn dann im Rat nach der Rechtmäßigkeit gefragt werden müsse, dann sei das nicht vertrauensbildend. So säe der OB regelmäßig Misstrauen. Weichels „Kragenplatzen“ im Stadtrat am Montag sei inszeniert gewesen, meint Littig.

Der vermeintliche Auslöser für Weichels Empörung, nämlich die Einladung eines ehemaligen Amtsleiters zu einer Expertenanhörung, hätte sehr gut moderiert werden können, erklärt Littig. In dem geplanten Neubaugebiet Alex-Müller-Straße hätten betroffene Bürger das gute Recht, die damals Verantwortlichen zu hören. Konkret hätte der ehemalige Leiter des Stadtplanungsamtes ausführen sollen, unter welchen Auflagen das Gebiet, das jetzt erweitert werden soll, damals entstanden ist.