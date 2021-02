Das ursprünglich für diese Woche geplante Literaturfestival in Kaiserslautern wird auf den Zeitraum von 6. bis 14. September verschoben. Die Livestreams sollen bis Mitte März fortgeführt werden.

Hochkarätig besetzt war das Lauterer Literaturfestival. So sollten am 25. Februar Christian Brückner und das Ensemble Elbtonal Percussion mit einer musikalischen Lesung „Moby Dick“ antreten, am 26. Februar Klaus Maria Brandauer und Arno Waschk mit ihrem Programm „Eine Pilgerfahrt zu Beethoven“, am 27. Februar Elke Heidenreich, Tom Krausz und Marc-Aurel Floros unter dem Motto „Alle Vögel sind schon da“ sowie am 28. Februar das Ensemble Azul und Suzanne von Borsody zum Thema Frida Kahlo. Die bereits einmal verschobene und stark nachgefragte Brandauer-Lesung soll nun am Freitag, 10. September, in der Fruchthalle stattfinden. „Es grenzt fast an ein Wunder, dass sowohl der Zeitraum in der Fruchthalle noch frei war als auch die Künstlerinnen und Künstler für die neuen Termine zusagen konnten“, so Christoph Dammann, Initiator und Planer des Festivals. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an den Vorverkaufsstellen, wo sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

Infos zu Konzertterminen folgen

In Kürze werde es weitere Informationen zu Nachholterminen für Konzerte in der Fruchthalle geben. Alle Abonnentinnen und Abonnenten würden noch per Brief benachrichtigt, sobald ein Ende des Lockdowns absehbar sei. Das erfolgreiche und viel beachtete Projekt der Kulturlivestreams aus der Fruchthalle werde noch bis Mitte März fortgeführt. Nach dann seit vergangenem März über 60 gestreamten Livekonzerten ohne Publikum wolle man sich wie im Frühjahr des vergangenen Jahres auf die Wiederöffnung mit Publikum vorbereiten, so Dammann.