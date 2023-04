Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Oh, wie war das schön: Literatur-Fans hatten am Samstag die Qual der Wahl, denn das Literaturfestival in Kaiserslautern lockte von morgens bis abends zu interessanten Lesungen in alle großen Kultur-Ecken der Stadt. Vom SWR-Studio bis zur Fruchthalle, von Lyrik bis Prosa und von Klaus Maria Brandauer bis zu Elke Heidenreich gab es wieder viel zu hören, zu erleben und vor allem zu erinnern!

Wo fängt man denn da am besten an? Einige haben schon am Freitagabend angefangen, bei Klaus Maria Brandauer und seiner Lesung von Richard Wagners „Pilgerfahrt zu Beethoven“ in der Fruchthalle.