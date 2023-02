Mitglieder des Literarischen Vereins der Pfalz lesen am Samstag beim Literaturfestival in Kaiserslautern. Der Verein möchte seine Sektion in der Barbarossastadt reaktivieren. Wie sehen die Pläne aktuell aus?

Der Literarische Verein der Pfalz hat sich zum Ziel gesetzt, das literarische Schaffen und Leben in der Region zu fördern. Er verteilt sich über mehrere Standorte. Neben den Sektionen Landau und Speyer gibt es auch noch die Sektion Kaiserslautern. Renate Flesch, einst Leiterin der Kaiserslauterer Pfalzbibliothek, war es, die sich zuletzt um diese Sektion gekümmert hatte. „Es gab dort allerdings keine aktive Autorengruppe, sondern nur ein bis zwei Veranstaltungen im Jahreskalender“, sagt die Vereinsvorsitzende Birgit Heid. Und nachdem Flesch 2020 in Ruhestand gegangen war, habe sich eine neue Situation für die Kaiserslauterer Sektion ergeben. „Der Wunsch nach der Reaktivierung wurde mehrfach geäußert – und für das Renommee des Vereins ist es natürlich auch wichtig, dass wir an möglichst vielen Stellen präsent sind“, sagt Heid.

In den vergangenen Monaten ist tatsächlich einiges passiert. Seit September haben mehrere Treffen stattgefunden, zunächst im Spinnrädl, danach in der Wortwerkstatt Belleville bei der Künstlerin Ina Bartenschlager. Heid: „Jedes Mal war es eine schöne, große Runde – und es kamen auch einige Interessenten.“ Zehn bis zwölf Personen seien es pro Treffen gewesen, von denen bislang nur eine noch kein Mitglied des Vereins geworden sei.

Ein Name mit Sternchen?

Knut Busch aus Kriegsfeld (Donnersbergkreis) habe sich bereit erklärt, die kommissarische Leitung der Sektion zu übernehmen. Das Ganze sei allerdings nur vorläufig. „Er übernimmt die Leitung bis März – und danach müssen wir mal sehen, wie es weitergeht“, sagt die Vereinsvorsitzende. Kriegsfeld liege nicht gerade um die Ecke. Ob die Räumlichkeiten von Ina Bartenschlager weiterhin genutzt werden könnten, sei auch noch nicht ganz geklärt. Das werde demnächst noch mal besprochen.

In den ersten Treffen habe es Vorstellungsrunden gegeben, man habe unter anderem über das Thema Verlagssuche und die Leipziger Buchmesse gesprochen. Es gibt inzwischen auch einen Namen für die Sektion: „Lauter Autor*innen“. Der sei aber auch noch nicht zu 100 Prozent festgelegt, wie Heid berichtet. „Die Gruppe will noch mal darüber sprechen, weil sich an dem Sternchen ja bekanntlich die Geister scheiden.“

Auch das Programm noch unklar

Das Programm, das es dann künftig in Kaiserslautern geben soll, ist ebenfalls noch unklar. „Ich könnte mir vorstellen, dass die ersten Lesungen in der zweiten Jahreshälfte stattfinden“, sagt Heid. Es müssten erst mal Themen und Veranstaltungsorte gefunden werden. Allerdings findet im Rahmen des aktuell laufenden Literaturfestivals am Samstag, 4. Februar, von 14 bis 16 Uhr eine Lesung in der Pfalzbibliothek mit dem Titel „Aber bitte mit Lyrik“ statt, bei der vier Autoren, die zum Teil auch Mitglieder im Literarischen Verein sind, ihre Lieblingsgedichte vorstellen. Es handelt sich um ein Quartett aus jungen und erfahreneren Autoren. Neben Birgit Heid selbst lesen an diesem Nachmittag Natalia Sonnenfeld, Thomas M. Mayr und Alessandro Stephan. Dazu gibt’s Kaffee und Kuchen.

Von Heid, die in Landau lebt und arbeitet, stammt zum Beispiel der 2022 erschienene Gedichtband „Lass uns ein Eis essen“; Mayr wiederum ist der Vorsitzende des Donnersberger Literaturvereins und hat 2021 „Zwei+50“ herausgebracht, ebenfalls ein Gedichtband. Natalia Sonnenfeld ist als freie Künstlerin und Autorin in Kaiserslautern tätig. In „Sieh mich als Pilger“ von 2020 stellt sie ihre Gedichte ihren Gemälden gegenüber. Der junge Autor Alessandro Stephan stammt aus Landau und hat 2022 seinen zweiten Gedichtband „Eigene Engel erschaffen“ veröffentlicht. Der Eintritt zu der Veranstaltung m Samstag ist frei. Zuvor liest Michael Geib – ab 11 Uhr.

Info

Zur Website des Literarischen Vereins geht es hier. Kontakt zu Birgit ist per Mail an birgit-heid@t-online.de möglich.