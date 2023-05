Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Stück Belleville im Belleville: Am Samstag lud die Lautrer Künstlerin Ina Bartenschlager auf einen gedanklichen Rundgang durch die Straßen des Quartier populaire, dem Pariser Stadtviertel Belleville. Mit der musikalischen Lesung in ihrer gleichnamigen Wortwerkstatt Belleville in der Lautrer Gaustraße 4 ließ Bartenschlager den Charme des berühmten Künstlerbezirks durch die Texte und Töne wehen. Und das Publikum hörte, wie die „schöne Stadt“ heute im Zeitalter von Corona klingt.

„Belleville“ – übersetzt: die „schöne Stadt“. Gemeint war natürlich an diesem Abend ein Stück weit die schöne