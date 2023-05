Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Erinnerungen eines jungen jüdischen Reisenden Anfang des 18. Jahrhunderts sind für sich genommen schon eine interessante Sache. Dargeboten in Verbindung mit passender musikalischer Begleitung in hoher Qualität werden sie gar zu einem Erlebnis. Am Samstagabend gelang dem in Literatur und Musik gleichermaßen bewanderten Quintett simkhat hanefesh mit seinem Programm „Eine Reise durch Aschkenas – Die Fahrten des Abraham Levie“ in der Stiftskirche damit ein unterhaltsam-anspruchsvolles „literarisches Konzert“.

Die Basis der Veranstaltung bildete die Reise des bildungshungrigen jungen Juden Abraham Levie aus dem Städtchen Lemgo, der zwischen 1719 und 1723 die deutschsprachigen